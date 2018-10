Suzanense cria projeto em homenagem ao 'Rei do Pop' Michael Jackson

Com objetivo de homenagear o Rei do Pop o suzanense, Fabio Rosa Quintino dos Santos, criou o projeto "Tributo a Michael Jackson".

A iniciativa de relembrar as músicas do astro internacional foi uma das ideias apontadas pelo técnico de segurança. "Em junho de 2019, o Rei do Pop completa 10 anos de sua morte, e isso não poderia ficar sem nenhuma homenagem. Ele (Michael Jackson) ainda continua sendo o maior astro de todos os tempos", destaca.

Segundo Fabio, o projeto, que deve ser lançado em abril de 2019, contará também com bailarinos, figurinos e performances do cantor afro-americano. "Apenas não serei fiel a voz de Michael, estou me dedicando com aulas de canto para futuramente não precisar fazer dublagens e ser mais original ao interpretar as canções", explica.

Para agradar aos fãs e a nova geração, Fábio pensou na ideia do tributo em relembrar sucessos como: Billie Jean, Black Or White, Bad, Scream, Thriller, We Are The World, They Don't Care About Us, entre outros.

Com os preparativos ainda não formalizados, Fabio pretende traçar uma linha do tempo cronológica passando pela carreira de Michael Jackson desde o grupo The Jackson 5, na década de 1970, até o último álbum "This Is It" - que deu origem ao filme/documentário em 2009, ano de sua morte.

Para conseguir uma performance idêntica ao de Michael, o suzanense conta que ensaia constantemente e analisa clipes do astro do pop para conseguir a perfeição em seus shows. "O público aguarda muito a parte do moonwalk na música Billie Jean. Antigamente, meu cabelo era comprido e cacheado, igual ao de Michael, porém acabei cortando e agora vou ter que usar peruca", brinca.

Aos 40 anos, o suzanense pretende realizar as apresentações em todo Alto Tietê para marcar os 10 anos da morte de Michael Jackson.

"Estou mantendo contatos com as Prefeituras e secretarias de Cultura para apresentar meu novo projeto e mostrar que o Rei do Pop ainda permanece vivo em nossos corações" , finaliza.