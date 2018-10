Suzanense do projeto 'Vivências Culturais' é aprovado no Teatro Bolshoi

Um aluno do projeto Vivências Culturais, promovido pela secretaria de Cultura de Suzano, foi aprovado na seleção nacional da Escola do Teatro Bolshoi no Brasil em Joinville - Santa Catarina, que ocorreu nos últimos dias 19, 20 e 21. Trata-se de Arthur Bezerra Mota, de 9 anos, que está entre os 14 escolhidos na categoria Dança Clássica Masculina 1ª Série. Ao todo, 800 crianças e adolescentes selecionados de todo o País participaram da disputa, que chegou a registrar um índice de 121 candidatos por vaga.

Suzano havia recebido em abril deste ano uma das audições de balé da Escola do Teatro Bolshoi no Brasil, a partir de uma parceria com a administração municipal. Na ocasião, cinco alunos do projeto Vivências Culturais de Suzano foram pré-selecionados para participar da etapa final realizada no último final de semana. Destes, três avançaram ao segundo dia de testes e, na sequência, Arthur acabou sendo aprovado. Ele agora tem o direito de se tornar bolsista e ingressar no Curso de Dança Clássica, com duração de até oito anos. O período de matrícula será de 1º a 30 de novembro de 2018.

A seleção nacional teve início na sexta-feira, 19, e terminou no domingo, 21. Concorrentes de 22 Estados brasileiros, do Distrito Federal e da Argentina participaram do processo, com exames médicos-fisioterápicos e artísticos. Foram aprovadas 40 crianças, que começam na primeira série, e oito adolescentes, que vão para as séries mais avançadas. A lista completa com os nomes de todos os selecionados pode ser conferida no site www.escolabolshoi.com.br.

De acordo com a instituição, além de ensino gratuito, oferecido pelos Amigos do Bolshoi, os alunos recebem benefícios como alimentação no local do curso, transporte, uniformes, figurinos, assistência social, orientação pedagógica e atendimentos odontológico preventivo, fisioterápico, nutricional e médico de emergência/urgência pré-hospitalar. As aulas começarão em fevereiro de 2019. A manutenção da bolsa será de acordo com o rendimento do aluno no curso regular de ensino e no de dança. As despesas pessoais, de moradia e de alimentação no dia a dia são de responsabilidade dos familiares.

“Para nós é uma alegria imensa ver a aprovação de uma criança da nossa cidade em uma instituição artística que leva o nome de uma das maiores escolas de dança clássica do mundo, que é o Bolshoi. Estamos testemunhando o nascimento de um futuro bailarino. E essa satisfação aumenta ainda mais pelo fato de o Arthur ser aluno do curso de dança oferecido pela Prefeitura de Suzano por meio do projeto Vivências Culturais. E ainda destaco a participação dos outros quatro alunos do município que também participaram da seleção nacional e muito nos orgulharam”, destacou o secretário municipal de Cultura, Geraldo Garippo.

Em Joinville, Arthur esteve acompanhado de seus familiares e também da coordenadora de Dança da pasta, Juliana Lawall. “As ações que a Prefeitura de Suzano, por meio da secretaria de Cultura, vem proporcionando aos bailarinos da cidade são de suma importância para o crescimento profissional e pessoal deles. A experiência vivenciada pelos cinco alunos da cidade no Bolshoi foi de grande valia para novas oportunidades. Desejo sucesso ao Arthur e que o seu caminho seja brilhante”, destacou ela.

Filial do renomado Teatro Bolshoi da Rússia, a Escola do Teatro Bolshoi no Brasil funciona na cidade catarinense de Joinville desde 15 de março de 2000. Todo ano, no mês de outubro, é realizada uma seleção para ingresso de novos alunos para os cursos básico e técnico de dança clássica. Entretanto, para participar, é necessário ser classificado na pré-seleção que ocorre por meio de audições em diversos lugares do País.