Suzanense mirim é eleita 'Miss Boneca' no concurso Mini Miss Brasil Oficial

Sorridente, estilosa e muito comunicativa, foi assim que Pyettra Sasso entrou na redação do Diário de Suzano com sua faixa intitulada "Miss Boneca".

A suzanense mirim, de 7 anos, foi eleita no concurso de beleza Mini Miss Brasil Oficial realizado no dia 8 de dezembro em Porto Alegre no Rio Grande do Sul. Representando a Ilha de Caras, Pyettra mostrou todo o carisma diante das lentes e cativou os jurados durante os desfiles e as avaliações do concurso, garantindo a vaga de 4º lugar e o título de boneca.

"Foram três dias de concurso e um total de 30 meninas com idade entre 7 a 12 anos. A Pyettra ficou na categoria de 7 a 8 anos, e conseguiu a classificação pelo título de Miss Boneca. Em todo momento as participantes eram avaliadas, desde o café da manhã até o jantar, cada erro de etiqueta, passarela, vestimenta, era observado e poderia diminuir na pontuação das meninas", explica a mãe Débora Sasso.

A pequena modelo também já participou de outros concursos de beleza, um deles, foi o Little Miss São Paulo, aos 4 anos de idade. Mesmo com o alto investimento do concurso, os pais decidiram dar andamento ao sonho da filha que conseguiu, em 2017, a classificação do Mini Miss Brasil. Infelizmente, uma morte inesperada na família interrompeu a viagem de Pyettra.

"Estava chegando o dia para embarcarmos, quando recebemos a notícia de que meu avô havia caído da escada, ele acabou tendo morte cerebral. Foi o momento mais triste na minha vida", emociona a garota.

Apesar da perda, a menina não deixou de correr atrás do que realmente queria. Tendo uma segunda chance na validação do concurso para 2018, Pyettra viajou com a mãe para Porto Alegre, conquistando além da faixa, duas coroas que ainda fazem os seus olhos brilharem. "Foi tão cansativo que acabei dormindo enquanto era maquiada e também errei nas duas paradas obrigatórias no momento do desfile, isso acabou diminuindo minha pontuação me deixando em 4° lugar. Mas, a parte gostosa foi de fazer novas amizades e de conhecer culturas diferentes".

Para representar a cidade de Suzano, a modelo mirim participa do concurso de beleza Mini Miss Brasil América que será realizado em Curitiba nos dias 16 e 17 de fevereiro.

O próximo passo após a participação no concurso Mini Miss Brasil América é participar do concurso internacional, que já está sendo estudado pelos pais da pequena miss.

"Estamos na expectativa de trazer mais uma vitória, porém, independente do resultado, estamos felizes em realizar o sonho da Pyettra, não tem preço que pague ver o sorriso dela", conclui Débora.