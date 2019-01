Suzanense recebe medalha de honraria concedida pelo Imperador do Japão

O comerciante Kasuyti Iuahara, mostra com orgulho sua medalha estampada no peito com os dizeres "Ordem do Sol Nascente, Raios de Prata".

A honraria, concebida pelo Governo do Japão, mostra o reconhecimento do suzanense em sua atuação no estreitamento das relações de amizade entre Brasil e Japão. Aos 86 anos, Iuahara conta ao DS suas experiências de vida e a emoção em receber uma homenagem enviada pelo Palácio Imperial do Japão.

História de vida

Morador de Suzano, desde 1954, Kasuyti Iuahara nasceu em Marília no interior de São Paulo.

Começou a trabalhar ainda jovem em um comércio de carroceria na cidade, onde ficou mais de cinco anos sem receber nenhum salário pelo o trabalho exercido. "Quando era moleque, vendia frutas na porta das escolas. Minha mãe vendo todo meu esforço acabou me colocando em uma oficina que vendia carroças. Fiquei por seis anos trabalhando sem receber salário pois, para ela, eu precisava aprender os valores e ter gratificação pelo emprego", conta o suzanense.

Foi através desse emprego que o comerciante começou a montar seu próprio negócio. Quando veio com a família para Suzano, aos 22 anos, Kasuyti começou a empreender na venda de tomates e lavouras.

"Aprendi a adubar corretamente as terras e a produção de tomates deu certo. Enquanto alguns produtores rurais conseguiam apenas 40 caixas, a minha dava uma média de 120".

Além da lavoura, o empreendedor conseguiu investir em outro setor, desta vez, voltado para a venda de carrocerias. A oficina Fábricas de Carrocerias Record, localizada na Vila Amorim, passou de geração em geração e, atualmente realiza serviços de consertos de carrocerias em geral.

Homenagem

Ex-presidente da Associação Cultural Suzanense, ex-presidente do Conselho Deliberativo do ACEAS e ex-diretor do Enkyo (Beneficência Nipo-Brasileira de São Paulo), Kasuyti Iuahara, colaborou para o desenvolvimento do intercâmbio nipo-brasileiro por meio da realização de eventos e ensino da língua japonesa.

O evento, que aconteceu no último dia 7 de dezembro, contou com a participação da diretoria do Bunkyo Suzano que estiveram presentes na cerimônia de entrega da Comenda Ordem do Sol Nascente, Raios de Prata ao suzanense.

A entrega foi realizado em São Paulo durante o evento, intitulado "Homenagem aos Condecorados de Outono 2018". Além do Bunkyo Suzano, outras 37 associações representativas da comunidade nipo-brasileira promoveram a cerimônia para homenagear os cinco Condecorados de Outono do governo japonês do Estado de São Paulo.

"Gostaria de agradecer ao Bunkyo por proporcionar esse momento importante da minha vida. Agradeço também o Aceas Nikkey de Suzano e a todos os meus amigos e familiares", enfatiza.