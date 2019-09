Suzano elege Miss e Mister Melhor Idade 2019

Nem o frio da noite desta segunda-feira (23), quando os termômetros marcavam 12°C, tirou o calor e a emoção dos 31 competidores do 3º Concurso de Miss e Mister Melhor Idade de Suzano. O Teatro Municipal Dr. Armando de Ré, que sediou o evento, ficou lotado com as torcidas, que, na oportunidade, presenciaram a coroação de Cleunice Santana Araújo, de 63 anos, e de Renato Araújo, de 67.

A solenidade, conduzida pelo mestre de cerimônias Gil Fuentes, contou com a participação da presidente do Fundo Social de Solidariedade e dirigente do Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe), a primeira-dama Larissa Ashiuchi, dos vereadores José Silva de Oliveira e Rogério Gomes do Nascimento e da coordenadora do Centro Dia do Idoso, Eudite Dias.

Já o corpo de jurados foi formado pela coordenadora do Centro de Convivência da Melhor Idade (CCMI) Maria Picoletti, Adelaide Fischer; pela proprietária da Embelleze – empresa responsável pela maquiagem de todos os candidatos –, Patrícia de Paula; pelo diretor de Comunicação da Prefeitura de Suzano e professor voluntário do curso “Redes Sociais para Melhor Idade”, Paulo Pavione; e pelos secretários municipais de Cultura, Geraldo Garippo, e de Assistência e Desenvolvimento Social, Murilo Inocencio.

Com início do evento às 18h30, os candidatos desfilaram em conjunto e individualmente e foram avaliados nos quesitos Beleza, Simpatia e Desenvoltura. Familiares e amigos usaram placas e cartazes para energizar o concurso, com gritos e aplausos. A cerimônia também contou com apresentações, sendo a primeira de dança do ventre com as alunas do curso de Promotoras Legais Populares e a outra coreografia, assinada por Edi Mendonça, foi dos alunos do CCMI sob a música “La Bamba”.

Ao fim, das 26 concorrentes, Cleunice Santana Araújo foi eleita Miss, enquanto as participantes Sylmar Meire Silva de Jesus e Thereza Yano Yoshikawa receberam os títulos de 1ª e 2ª Princesas, respectivamente. Já entre os cinco competidores, Renato Araújo levou a melhor, sendo sequenciado por Antônio Nonato e José Rodrigues de Almeida, que também foram eleitos 1º e 2º Príncipes. As coroas foram entregues pelos vencedores da edição 2018, Helena de Souza Lima e Izidoro Francisco dos Santos.

Agora, segundo Larissa, os vencedores vão representar a cidade de Suzano no concurso Miss e Mister Melhor Idade São Paulo, que será promovido ainda neste ano na capital.

“Que alegria, que energia e que amor. Estamos muito felizes por termos a chance de promover mais uma edição deste lindo evento. Parabéns a todos que aceitaram o desafio e desfilaram lindamente nesta noite de segunda-feira. Gratidão às minhas equipes do Fundo Social, do Saspe e do CCMI. Meus agradecimentos também aos familiares que estiveram aqui conosco. Por fim, quero parabenizar os ganhadores, Cleunice e Pedro, além de todos os concorrentes, que foram nossas grandes estrelas. Certamente, teremos a edição 2020”, concluiu a primeira-dama.