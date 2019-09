Suzano recebe a partir da próxima segunda a peça ‘Viver com Saúde’

Ao todo, 15 escolas da rede municipal de Suzano vão receber o espetáculo ‘Viver com Saúde’. Serão 30 apresentações a partir desta próxima segunda-feira, 16, até o dia 4 de outubro. A peça tem como objetivo orientar sobre a importância da alimentação equilibrada. A iniciativa é da Fundación MAPFRE, em parceria com a Ciência Divertida.

As atividades incluem um espetáculo teatral, com duração de uma hora, que incentiva a adoção de uma alimentação saudável e a prática regular de exercícios físicos entre o público infantil. Além disso, a apresentação ensina como a higiene é fundamental para evitar doenças causadas por bactérias.

A programação inclui ainda a preparação de um café da manhã com alimentos saudáveis (frutas, grãos e laticínios sem conservantes, além de opções integrais), com a participação das crianças de forma dinâmica e interativa.

Criar esse cenário inteiramente lúdico foi a maneira escolhida para mostrar os nutrientes indispensáveis para o funcionamento do corpo humano, os grupos que existem de cada alimento e as quantidades indicadas a serem ingeridas.

Os atores, apresentados como “cientistas da nutrição” ficam disponíveis para conversar sobre os temas abordados no teatro, contar curiosidades e ainda mostrar a importância da prática de exercícios físicos para complementar uma boa alimentação e como deve funcionar a higiene no dia a dia.

“A parceria com uma instituição tão comprometida como a Fundación MAPFRE é fundamental para o sucesso do programa. Acreditamos que uma alimentação saudável pode fazer parte do dia a dia das crianças, desde que haja consciência e conhecimento”, ressalta Júlio Martinez, diretor da Ciência Divertida.

A Fundación MAPFRE tem como um de seus pilares de atuação a promoção da saúde, por isso, desenvolve uma série de iniciativas que estimulam melhores hábitos de vida. “Por meio da implantação de programas educacionais nas escolas e outras atividades voltadas para a família, buscamos conscientizar pessoas de diferentes faixa-etárias sobre a importância da adoção de práticas saudáveis de vida e, como sabemos, uma alimentação equilibrada é parte fundamental desse processo”, afirma Fernando Pérez-Serrabona, representante da entidade no país e CEO da MAPFRE Brasil.

Obesidade Infantil

Estudos recentes do Ministério da Saúde apontam que crianças acima do peso possuem 75% mais chance de serem adolescentes obesos e adolescentes obesos têm 89% de chance de serem adultos obesos. As pesquisas mostram que, hoje, 12,9% das crianças brasileiras de 5 a 9 anos são obesas e 18,9% dos adultos estão acima do peso. Por isso, o estímulo a hábitos saudáveis, aliados a atividade física, é tão importante desde cedo.

A consequência de obesidade na infância para a vida adulta é o aparecimento de doenças crônicas, como diabetes e hipertensão. “O programa Viver com Saúde contribui com a diminuição desses indicadores por meio de atividades lúdicas, que proporcionam acesso à informação”, finaliza Perez-Serrabona.

Serviço

Com o objetivo de ampliar a inclusão por meio da experiência artística, a Ciência Divertida realiza espetáculos que contam com acessibilidade para pessoas com deficiência.