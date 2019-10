Suzano terá Feiras Municipais de Artesanato a partir deste domingo

A partir do próximo dia 13 (domingo), Suzano terá Feiras Municipais de Artesanato. Elas serão realizadas todo domingo no Parque Max Feffer e no último domingo do mês na Praça Maria Ernestina de Jesus Bianchi, no entorno da Igreja do Baruel. Irão participar em um sistema de rodízio os 160 artesãos contemplados com a “Carteira de Identidade do Artesão Municipal” por meio de chamamento público em agosto deste ano.

O projeto de implantação das Feiras Municipais de Artesanato é resultado da parceria entre a Secretarias de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, a Secretaria de Cultura e o Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe), por meio da Comissão de Promoção do Artesanato, criada pela lei municipal nº 5.177, de 9 de abril de 2019, nomeada em 16 de junho.

No Parque Max Feffer, a cada domingo, haverá a presença de dez artesãos com barracas cedidas inicialmente pela administração municipal. A feira ficará no caminho do Viveiro Municipal Tomoe Uemura e do Jardim da Paz. No mesmo gramado, o evento contará ainda com tendas de alimentação. Os visitantes também poderão realizar piquenique no local.

No espaço ao lado do Pavilhão da Cultura Afro-Brasileira Zumbi dos Palmares haverá ainda uma feira de produtos variados, como, por exemplo, verduras e frutas agroecológicos, chás e temperos, grãos e leites vegetais, sucos, kombucha, vinagre natural, pães etc. O público também poderá assistir a apresentações musicais.

Já para a Igreja do Baruel, um grupo de artesãos vai participar com produtos que tenham a identidade do local. São bordados, pinturas, costuras criativas na temática religiosa, entre outros. Os visitantes ainda contarão com barracas de alimentação, inclusive o tradicional macarrão com frango, e apresentações artísticas.

Segundo o secretário de Cultura de Suzano, Geraldo Garippo, outros locais também deverão receber feiras até o final do ano. “A comissão está se empenhando para valorizar os artesãos de Suzano, que são muito qualificados. Com a ação, a prefeitura dá visibilidade a essa produção, promovendo a geração de renda e potencializando novos pontos de vida cultural. E o cidadão poderá ter acesso a produtos diversificados, atividades culturais e mais oportunidades de convivência social”, disse.

Para a primeira-dama de Suzano e dirigente do Saspe, Larissa Ashiuchi, um grande passo foi dado junto aos artesãos neste ano com a conquista da lei específica para a categoria. “Queremos dar mais oportunidades para eles mostrarem suas artes. Para tanto, criamos esse projeto para que, em locais públicos e de grande movimentação, tenham a possibilidade de exercitarem seus lados empreendedores. Acredito que será mais uma iniciativa de grande sucesso, que valorizará nossos artesãos e nossos espaços e mostrará aos cidadãos suzanenses o talento e a beleza do artesanato local”, completou.