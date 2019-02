Suzano terá workshop de preparação e seleção de atores em longa-metragem

O Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi recebe no próximo sábado, 23, o workshop “Preparação de atores e atrizes para cinema e TV”, gratuitamente, para toda a população interessada no assunto.

A ação, promovida a partir de uma parceria entre a Secretaria Municipal de Cultura e a LAT’S Filme Produções e Distribuições, ainda prevê uma seleção dos participantes, com mais de 10 anos de idade, para o longa-metragem “Obscuro – Um caminho sem volta”, que trata do tema dependência química e será parcialmente gravado em Suzano.

A realização do workshop ficará por conta do diretor Alessandro Barcellos e do ator e diretor Marcos Wainberg, com a entrega de certificados após a atividade, que ocorrerá das 13 às 19 horas. Para participar, não é preciso fazer inscrição prévia. A programação começa com uma palestra, das 13 às 14 horas; segue para a capacitação sobre regras básicas para atuação no cinema, entre 14 e 16 horas; e finaliza com testes de monólogos para seleção de atores, das 16 às 19 horas.

De acordo com o secretário municipal de Cultura, Geraldo Garippo, as imagens se passarão predominantemente no Rio de Janeiro, mas 30% do filme será gravado em Suzano, sendo que as locações ainda não foram definidas. “As gravações na cidade devem começar em abril. A atividade faz parte das ações já desenvolvidas pela secretaria, voltadas à formação e ao apoio às produções locais”, disse.

Na semana passada, o chefe da pasta recebeu Marcos Wainberg e sua equipe para debater sobre a parceria. O ator estrela o longa-metragem e já participou de vários outros filmes, séries, novelas e programas de televisão, como o humorístico Zorra Total, da Globo, onde fazia o papel de um diretor de cinema e contracenava com Paulo Silvino, que interpretava o porteiro Severino.

O chefe da pasta ainda destacou a importância de Suzano como celeiro de novos talentos, sobretudo na área teatral. “Temos atores profissionais na cidade e gostaríamos de ampliar o debate sobre atuação não apenas no teatro, mas também no cinema. Vamos abordar a produção cinematográfica no Brasil. A seleção no município deve escalar pessoas para figuração e também para contracenar em papéis, a depender do desempenho de cada um”, explicou.

Entre as ações promovidas pela pasta está o ciclo de sessões voltadas ao cinema independente e à produção audiovisual local, às terças e quintas-feiras, sempre às 19 horas, no Cineteatro Wilma Bentivegna (Rua Paraná, 70 – Centro). O local foi inaugurado há quase três meses com a participação do ator e diretor Paulo Betti e, desde então, já recebeu mais de 600 visitas. A programação de filmes exibe novidades todas as terças, quartas e quintas-feiras, com sessões às 9h30 e 14h30. O Cineteatro exibe, hoje, o filme “O Touro Ferdinando”.

Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 4747-4180. O Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi fica na Rua Benjamin Constant, 682, na região central de Suzano.