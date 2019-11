Teatro recebe exposição de Lúcio Bittencourt até 30 de novembro

O Teatro Municipal (Avenida Antônio Massa, 331, Centro) recebe até o próximo dia 30 de novembro, de segunda a sexta, das 9h às 16 horas, a exposição do artista plástico Lúcio Bittencourt. A abertura oficial aconteceu na noite do último dia 16 com a presença do artista que aproveitou a oportunidade para fazer o lançamento do seu livro e que conta toda a sua trajetória.



O secretário de Cultura, Mário Sumirê, agradeceu ao artista pelo carinho com a cidade. “Sempre tivemos as obras do Lúcio expostas nos eventos realizados pela administração e como forma de agradecimento fizemos o convite para que ele realizasse a exposição e ficamos muito honrados por ser a primeira cidade a realizar o lançamento do seu livro”.



Já o artista plástico declarou que Poá sempre o recebeu com muito carinho e que a Secretaria de Cultura sempre apoiou os artistas. “Recebi com muita alegria o convite para realizar a exposição na cidade e aproveitei a ocasião para fazer o lançamento do meu livro, que conta um pouco da minha trajetória ao longo de 46 anos de profissão”.



Participou do evento no último dia 16, a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Itaquaquecetuba, Joerly Nakashima.