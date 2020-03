Templo Budista suspende eventos para prevenir contra coronavírus

O Templo Budista, Honpa Hongwanji, de Suzano, informou que as atividades do mês de março e do mês de abril estão suspensas. O presidente Luiz Kagohara, contou ao DS que o templo está seguindo as medidas de prevenção do governo do Estado de São Paulo e da Prefeitura de Suzano para conter o novo coronavírus.

Neste sábado seria realizado o Ohigan de Outono. O evento ocorre duas vezes ao ano para celebrar a mudança de estação.

De acordo com Kagohara, a cerimônia recebe tradicionalmente de 100 a 200 pessoas. O Ohigan ocorre nos dias 21 de março e 23 de setembro, durante os equinócios de outono e primavera, respectivamente.

Em abril, o evento de ofício-meditação mensal de antepassado, em que é realizada uma missa para os falecidos do mês, também está suspenso.

Já sobre as atividades de maio, o presidente ressaltou que ainda vai aguardar novas informações sobre as medidas de prevenção do governo de Estado e da prefeitura. Para o mês de maio, está previsto a homenagem do aniversário do fundador do templo budista de Suzano.

Ohigan

No Japão, o Ohigan é um feriado tradicional, desde o século oito, período do Imperador Shomu. Durante a celebração são oferecidos alimentos para homenagear os ensinamentos de Buda e para confortar os espíritos dos antepassados, além de claro, acalentar os parentes e amigos.

Antepassados

As famílias japonesas possuem o costume de homenagear os antepassados. É um rito tradicional. Dentro dessa tradição, está o significado de lembrar-se dos parentes próximos durante meditações.

O ofício-meditação mensal de antepassados é realizado no primeiro sábado de cada mês.

Durante a atividade, o participante pode pedir ao monge a escrita, no caderno reservado aos falecidos, do nome do amigo ou familiar a ser homenageado, no mês em que a pessoa faleceu. Ainda são oferecidas frutas e flores ao Buda.