Terceira Coroa do Divino Espírito Santo acontece neste sábado em Mogi

Alegria, confraternização e muita oração em louvor ao Divino Espírito Santo em preparação a uma das festas religiosas e folclóricas mais tradicionais da Cidade. É desta maneira que ocorre mensalmente o Chá Bingo, com reza da Coroa do Divino, na Associação Pró-Festa do Divino. A deste mês – a terceira de uma série de nove -, será neste sábado (19), a partir das 15 horas. O valor do convite é R$ 7 e dá direito a duas rodadas especiais e ao saboroso chá, que vem acompanhado de bolo, salgado e torta. O convite pode ser adquirido na hora do evento. Além disso, há a venda de cartelas avulsas.

A reza da Coroa do Divino é feita por um grupo de rezadeiras, acompanhada do padre Diogo Shishito, que irá participar neste sábado. Devotos e convidados fazem a oração dos sete dons do Espírito Santo - Fortaleza, Ciência, Conselho, Sabedoria, Piedade, Entendimento e Temor a Deus -, além das três invocações à Maria Santíssima. Em seguida, começa o bingo, que se estende até por volta de 18 horas.

No próximo ano, a 407ª edição da festividade religiosa, folclórica e cultural será realizada de 21 de maio a 31 de maio, sob o tema “Divino Espírito Santo, fortalecei-nos na caridade e conduzi-nos à santidade”. À frente dela estão os festeiros Mauro de Assis Margarido (Maurinho) e Cícera Alecxandra de Oliveira (Alê) e os capitães de mastro Maurimar Batalha e Roberta Fadoni Batalha.

A festeira Alê conta que os preparativos para a festa de 2020 seguem a todo vapor. “Este é um momento de muita oração e confraternização. Rezamos para que tudo dê certo neste período de trabalho em preparação a esta linda festividade, de fé, devoção, caridade e muito amor, para que ela seja uma grande festa como todas as outras. E hoje terá o lançamento da venda dos convites do 2º Jantar Italiano, que será realizado no dia 14 de novembro, no Salão Social do Clube de Campo de Mogi das Cruzes”, adianta Alê. De acordo com ela, o valor do convite para este jantar será de R$ 50 e ele terá a animação musical do cantor italiano Tony Angeli. “O jantar foi realizado pela primeira vez em 2018, para angariar fundos para a festa de 2019. E o que é bom tem que ser mantido. Então resolvemos repetir o evento, com a mesma atração, que tanto agradou aos convidados que foram no jantar do ano passado”, diz a festeira Alê.

Além disso, o devoto que quiser adquirir a camiseta da Festa do Divino de 2020 poderá fazê-lo neste sábado, quando ela estará à venda ao preço de R$ 25. O avental, acessório que muitos também gostam, estará à venda ao preço de R$ 20. “Venham, participem. Esperamos todos vocês, com muita saudade”.

O 4ª Chá Beneficente será realizado no dia 9 de novembro, e a última do ano, a quinta edição, no dia 14 de dezembro.

A Associação Pró-Divino está situada na avenida Francisco Rodrigues Filho, 1.232, no Mogilar. Para a comodidade dos fiéis, há estacionamento gratuito no espaço do Tiro do Guerra, que gentilmente cede o local.