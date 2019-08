Trajetória Literária terá a presença de Alessandro Buzo

O evento Trajetória Literária acontece na próxima sexta-feira (30), a partir das 20 horas, no Centro Cultural Francisco Carlos Moriconi, localizado na Rua Benjamin Constant, 261, na região central de Suzano, com a presença do escritor Alessandro Buzo. O evento será gratuito e aberto ao público.

O projeto, de autoria do Ademiro Alves, mais conhecido como escritor Sacolinha, é realizado desde 2005 em Suzano, com o objetivo de aproximar leitores e escritores. "O autor conta a sua história de vida e projetos já feitos. É como uma sabatina. Eu faço perguntas aos escritores convidados e depois o público pode fazer perguntas também. O evento tem esse objetivo, aproximar o leitor do escritor", afirma Sacolinha.

Segundo Sacolinha, o evento é realizado por bimestre e, em cada Trajetória Literária, um escritor diferente é convidado para participar. Os autores levam as obras para exposição e venda no dia do evento. "Os autores podem trazer as obras para exposição e venda no dia do evento para quem tiver interesse em adquirir", diz.

De acordo com Sacolinha, a importância do evento é poder transmitir ao leitor uma sensação de pertencimento.

"Atualmente, as pessoas não lêem mais. Então, quem tem um apreço pela leitura, às vezes, pode se sentir sozinho. Esse evento os ajuda muito, pois lá o leitor vai encontrar outras pessoas que possuem o mesmo apresso pela leitura, pelos livros, que ele tem. Sendo assim, a pessoa não se sente sozinha, já que ela vai estar em um ambiente confortável, com outras pessoas que compartilham dos mesmos gostos".

Segundo Sacolinha, o próximo evento do Trajetória Literária aconteceria em outubro, mas será antecipado para setembro e contará com a presença do poeta do rap nacional, Gog.