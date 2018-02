Troupe Parabolandos estreia em março o projeto 'Sarau do Absurdo'

A Troupe Parabolandos criou o mais novo projeto produzido pelos artistas do grupo, chamado "Sarau do Absurdo". O evento irá acontecer no dia 24 de março ás 19 horas no Espaço Cultural Troupe Parabolandos em Suzano e a entrada é gratuita.

Durante o sarau os artistas irão apresentar cenas, poesias, músicas e outras atividades, abordando os absurdos cotidianos.

Para expor uma crítica social e comportamental, os textos são criados e desenvolvidos pelo grupo com o objetivo de promover a reflexão do público com roteiros em sua maioria inusitados, que procuram expor o paradoxo, a incoerência e a ignorância dos personagens, que tem suas neuroses e loucuras intensificadas.

Novidade

Além disso em comemoração ao aniversário da cidade de Suzano que acontece em abril, a Troupe apresentará no dia 15 no Teatro Armando Ré o novo espetáculo da Saga AuAu Fatal chamada "Steve e a Ameaça Invisível" dirigido pelo fundador e diretor do grupo Rafa Marcondes.

“AuAu Fatal já se tornou um clássico dentro na Troupe Parabolandos, a primeira apresentação foi em 2004 e desde então vem sendo uma diversão atrás da outra. Encerramos a trilogia do AuAu Fatal em 2015 e esse ano voltamos pra contar a história dos personagens. Steve é um dos personagens mais carismáticos da Trilogia por isso o escolhemos pra dar continuidade a esse espetáculo”, explica Marcondes.

Grupo

Criada em 2005, a Troupe Parabolandos completa neste ano 13 anos de formação, e só no ano passado conseguiram atrair cerca de 10 mil pessoas que puderam prestigiar e conhecer o trabalho através das apresentações e espetáculos.

Neste ano, o grupo promete continuar com os eventos tradicionais como a Mostra, Guerrilha e saraus e também os espetáculos teatrais.

Formada pelos diretores Rafa Marcondes e Keyla Godoy, a equipe também conta também com artistas, atores, circenses e bailarinos, entre eles estão: Daniel Max, Carol Marcondes, Jackson Adriano, Tatá Rodrigues,

Serviço

Para fazer a inscrição dos cursos em aberto ou saber mais informações sobre o sarau, basta entrar em contato pelo (11) 4742-8513 e agendar sua visita na sede que fica localizada na Avenida Antônio Marques Figueira, 581, no Centro de Suzano.