Troupe Parabolandos retorna as atividades com show de Igor Leandro

A Troupe Parabolandos, que retornou as atividades recentemente com o projeto de ocupação dos seus espaços, sendo dois anfiteatros com capacidade de até 200 lugares, apresenta eventos e apresentações para o público suzanense.

Sem contar também nas aulas e workshops artísticos que o espaço oferece, sendo: teatro, teatro baby, teatro infantil, teatro para adultos, ballets, dançaso, aéreo, teatro musical, dublagem, com cursos gratuitos ou a preços acessíveis.

Na continuação de programação do espaço teatral a Troupe apresenta neste sábado (23), a partir das 20 horas, a apresentação do cantor Igor Leandro com seu show "Micareta do Magrinho".

O artista, cantor e ator da cidade de Suzano, irá estrear seu show de performance musical com vários hits do momento, músicas populares e canções para toda família se divertir. Os ingressos para o evento podem ser adquiridos na bilheteria do teatro ou pelas redes sociais da Troupe.

Além da programação musical, o espaço também está com outras atrações e espetáculos para os próximos

meses.

No dia 20 de abril, às 20 horas, é a vez do projeto, criado e dirigido por Rodrigo Soares, "O Pior espetáculo da terra". A peça retrata os estilos dos programas de televisão, apresentado por Michael Jackson, onde é exposto e explorado o maior dom do ser humano, a comédia. Alguns dos quadros desse espetáculo retratam em esquetes o quanto as desventuras do dia-a-dia podem ser risíveis, onde tudo é uma questão de ótica.

Já no dia 27 de abril, às 19 horas, o roteirista e diretor Fily Nobre traz uma adaptação teatral épica. Baseada no livro bíblico de Samuel, a peça retrata a história de uma época em que o povo hebreu viveu oprimido pelos seus inimigos e reis, como Saul e Davi, e se levantaram para libertar Israel da opressão.

No espetáculo "Loucuras do Rei", o público poderá acompanhar a loucura e decadência de um rei confrontado pela sabedoria e ascensão do outro. Os ingressos para qualquer espetáculo tem valor antecipado de R$12 e na bilheteria R$20.

Grupo

Criada em 2005, a Troupe Parabolandos completou, no ano passado, 13 anos de formação, conseguindo atrair cerca de 10 mil pessoas que puderam prestigiar e conhecer o trabalho através das apresentações e espetáculos.

O espaço fica localizado na Avenida Antônio Marques Figueira, 570, Centro de Suzano.

Informações dos cursos e eventos pelos telefones (11) 4742-8513 ou whatsapp 98320-3863 e também através das redes sociais do grupo no Facebook e Instagram.