'Venom', novo filme da franquia Marvel, estreia nesta quinta-feira no cinema de Suzano

Em mais um lançamento de filmes da franquia Marvel Comics o filme "Venom" estreia, nesta quinta-feira (4), no cinema Centerplex de Suzano.

A ação, que conta com o ator Tom Hardy, promete ser o mais sombrio do universo de super-heróis da Marvel, isso porque é o primeiro longa que apresenta um vilão como protagonista na trama. O ator, interpreta o jornalista, Eddie Brock, que investiga o misterioso trabalho de um cientista, suspeito de utilizar cobaias humanas em experimentos mortais.

Quando ele acaba entrando em contato com um simbionte alienígena, Eddie se torna Venom, uma máquina de matar incontrolável, que nem ele pode conter.

Com direção de Ruben Fleischer o filme. da Sony Pictures, pretende abordar um lado anti-herói do vilão, e não deve contar com a presença do Homem-Aranha, já que o anti-herói surgiu pela primeira vez, nos quadrinhos de The Amazing Spider-Man. Sua primeira aparição nos cinemas, foi em 2007, com o Homem-Aranha 3.

A ideia do estúdio é estabelecer seu próprio universo compartilhado com personagens do Cabeça de Teia, colocando responsabilidade nos ombros do diretor Ruben Fleischer (Zumbilândia).

Além de Tom Hardy, outros atores também participam do elenco como: Michelle Williams, Riz Ahmed, Michelle Lee e Woody Harrelson.

De acordo com informações do site Deadline, o filme da Marvel pode de arrecadar entre US$ 160 e US$ 175 milhões em sua estreia mundial. Desse número, US$ 70 milhões seriam apenas nos EUA, número que deve bater o recorde do mês de outubro no País.

No cinema de Suzano, o longa será exibido nas salas 1 e 2. A classificação é de 14 anos e a duração do filme é de 1h52 minutos. Além disso, na sala 1 o filme será exibido em 3D na versão dublado, e na sala 2, será exibida apenas na versão dublado.