Vila de Natal continua com atividades até 23 de dezembro

Até o dia 23 de dezembro, a população poderá prestigiar a "Vila de Natal", que acontece na Praça de Eventos (Avenida Antonio Massa, 150, centro). A cerimônia de abertura do espaço aconteceu no último sábado (8) com a presença do prefeito Gian Lopes, da primeira-dama e presidente do Fundo de Solidariedade e Desenvolvimento Social e Cultural de Poá, Andressa Lopes, do secretário de Cultura e Esportes, Mário Sumirê, entre diversas outras autoridades. O acender das luzes da vila foi feito pelo Papai Noel que fez a alegria das crianças presentes.

Para o prefeito Gian Lopes, não tem alegria maior do que ver o sorriso estampado nos rostos das crianças e a satisfação dos pais em proporcionar estes momentos para os seus filhos. "A magia do Natal vai estar presente até o final do mês aqui na Praça e espero que todos possam visitar a 'Vila de Natal' e viver o sentimento que esta época do ano proporciona que é o de união, principalmente das famílias".

Além da bela decoração que conta com a "Casa de Papai Noel" e o tobogã, o espaço tem também Praça de Alimentação, Feira de Artesanato e palco para apresentação de corais e de dança. No sábado a apresentação ficou por conta do Coral Municipal da Melhor Idade, apresentação de dança da Academia Corpus Dance e no palco externo show da Família Lima.

No domingo, as atrações ficaram por conta da apresentação do coral da escola Arcanjo Micael sob o comando da renomada cantora lírica, Celina Imbert, dos jovens talentos do Coral da Fundação Lia Maria de Aguiar, de Campos do Jordão e do show musical do cantor Leon Jr.