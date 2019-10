Violinista relembra conquistas e fala sobre ‘quarteto clássico’

Escolhido pelo júri oficial, Tadeu do Amaral, na época com doze anos de idade, é hoje um virtuoso violonista clássico, líder e arranjador do grupo BGQ, Brazillian Guitar Quartet, considerado um dos melhores quartetos de violão clássico do planeta, com inúmeros prêmios e centenas de shows internacionais na carreira. Em entrevista na semana passada ele relembrou alguns fatos do Festival de 1969 e nos contou sobre seu quarteto.

Ao ser perguntado sobre aquela vitória sobre concorrentes de mais idade, ele lembrou que “já estudava música clássica, mas tinha a curtição de compor canções para o Festival e claro, naquela idade, querendo vencer. Mesmo porque naquela época, uma criança de doze anos sonhava com céu estrelado, mas lembro de me sentir muito orgulhoso e acreditar que tinha algum talento.”

Também disse que lembrava do alvoroço da final e que “na época, os festivais da canção eram marcantes em todos os níveis, mesmo no colégio era algo importante,” o que aliás, naquele momento era para todos nós, concorrentes, como se todos estivéssemos tocando na TV.

Ainda lembrou de ter, em algum lugar, fotos do evento e antes da última pergunta, lembrei que eu também havia sido aluno do professor Vital Medeiros, em Poá, um de seus primeiros mestres e que tínhamos amigos em comum, já que eu havia estudado com seu irmão José Carlos do Amaral, e então vieram várias outras lembranças e ele até quis saber como estava Poá e se ainda existiam, cinco décadas depois, o Batuíra, o Bertha e o Colégio Estadual, escolas por onde havia passado, os dois últimos ainda nos mesmos lugares.

Finalmente, questionado sobre o BGQ, Brazilian Guitar Quartet, ou Quarteto Brasileiro de Violões e ele contou “ser integrante fundador há 21 anos, numa carreira muito bacana e importante sobretudo nos EUA. Tivemos a honra de receber o Grammy Latino de 2011 com o cd ‘Villa Lobos’.