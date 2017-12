Violinista se transforma em grandes personagens para apresentações

O violinista e músico Armando Estigarribia, atuante na carreira musical por mais de 18 anos, começou a se apaixonar pela música na adolescência, quando morava em Rio Claro, interior de São Paulo.

Quando tinha 12 anos e participou de um projeto no Centro Cultural de sua cidade e se interessou ao ver jovens tocando violino. Com isso, Armando começou a aprender a tocar o instrumento e desde então nunca mais parou.

Autodidata, o artista foi para a Capital paulista tentar a vida como músico. No início, vendia revistas para sobreviver. "Quando fui para São Paulo a vida era difícil, mas nem por isso desisti de continuar tocando. No Sesc (Serviço Social do Comércio), na Consolação, foi onde ganhei meu primeiro violino e a partir de então nunca mais parei de tocar", conta.

Após terminar o Ensino Médio, ingressou na Escola de Música do Estado de São Paulo - Tom Jobim (ULM), conquistando o 3º lugar com uma bolsa de estudos no Conservatório de Tatuí. "Fui para me aperfeiçoar na música. Infelizmente por problemas de saúde acabei retornando.", enfatiza.

Em São Paulo, o artista se formou em Artes Cênicas e também se especificou na dança. A partir de então, começou a criar vários personagens para fazer um espetáculo diferente. "Faço há 8 anos shows como Charles Chaplin, Papai Noel violinista, Pirata, entre outros. Com isso, acabei sendo convidado para participar de alguns programas televisivos, como Silvio Santos, Programa do Ratinho, Legendários e também o quadro 'As pegadinhas do Malandro', pela TV Gazeta", ressalta.

O artista ainda explica como surgiu a ideia em “transformar” personagens conhecidos em músicos. Se caracterizando para apresentar seus shows. "Em uma de minhas apresentações, me fantasiei de Charles Chaplin e pela postura e com coreografias consegui juntar a dança com a música e isso agradou muito o público, foi quando inseri outros personagens para encenar as apresentações e até hoje tem feito a diferença".

Em suas aberturas, Armando conta histórias que emocionam a plateia, como a do Papai Noel Violinista. "No show contamos a história do Papai Noel Violinista, que recebe um presente de Natal de seus convidados, no caso o violino. Com isso, outras pessoas mostram a ele que o violino é encantado e mesmo ele não sabendo tocar o instrumento, a mágica funciona, quando ele segura o mesmo em suas mãos. É possível mostrar que o bom velhinho também pode receber presentes ao invés de apenas entregar", explica.

Em suas performances, o artista lúdico cria os personagens de acordo com a preferência de cada cliente, dos mais inusitados até os apresentados anteriormente. Para Armando, o que realmente importa é trabalhar com o que gosta e levar ao público emoção e muito entretenimento por meio da música.

"É gratificante ver a reação das pessoas quando assistem minhas apresentações, pois com apenas um violino, eu mostro a verdadeira magia da música e faço as pessoas soltarem suas imaginações", concluiu.