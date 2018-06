Youtuber Douglas Pires lança vídeo com ex- jogador Marcelinho Carioca

O jornalista suzanense Douglas Pires lança neste domingo (1) em seu canal do YouTube, o vídeo “Carona do Douglas” com ninguém menos que o ex-jogador de futebol Marcelinho Carioca.

Em novo quadro, a ideia de gravar dentro de um carro, remete uma entrevista descontraída e divertida ao sair do convencional, é o que explica o youtuber. “Depois que tive a sacada de gravar histórias com as pessoas em meu carro, vi uma alternativa de agradar o público em um novo quadro de vídeo, como este, porém, a ideia por enquanto é lançar uma vez por mês”, conta.

Apesar de já ter realizado o vídeo com o rapper Unanni, a história com o ex-jogador foi em um momento despretensioso em um restaurante da cidade. “O Marcelinho Carioca veio para Suzano na última segunda-feira, e acabei encontrando no estacionamento de um restaurante. Não sabia se ele iria topar a ideia da gravação de um vídeo, mas no final acabou dando certo.

A “Carona do Douglas”, não foi bem uma carona, pois o carro ficou parado no trânsito, porém, falamos de futebol, carreira e outros assuntos, que só assistindo para saber”, convida o jornalista.

Novidade

Além da divulgação do vídeo, o youtuber conta também a nova mudança em seu novo canal, criado recentemente após a desativação do primeiro, lançado em janeiro deste ano. “Após saída do Leandro Gomes, que decidiu seguir outros projetos, acabei optando por excluir o primeiro canal e criar outro com o mesmo nome (Douglas Pires). De maio pra cá, venho estudando e acompanhando outros canais para aperfeiçoar os conteúdos e trazer novidades ao público que me assiste”, afirma.

O novo canal de Douglas, conta com 76 inscritos e conteúdos divulgados entre terça e quarta-feira, geralmente na parte da manhã, trazendo vídeos sobre diversos assuntos, como: Copa do Mundo, Gafes de Aniversário, Família, assuntos do cotidiano, entre outros.

Com projetos futuros, ele conta que pretende criar vlogs com a família e pontos turísticos, além de um vídeo com sua filha Valentina. “Estou feliz e com ótimas expectativas sobre o novo canal. Quero adquirir conhecimentos e experiências através das reações do público e ter um resultado positivo com esse hobby que virou minha mais nova paixão”, conta animado.

Serviço

Para os interessados em acompanhar os vídeos, pode acessar a plataforma online no YouTube Douglas Pires, e também nas redes sociais, como o Facebook JornalistaPires e o Instagram @dougpires17.