100 dias: Pedro Ishi destaca investimento de R$ 1,2 bi e assina 3 ordens de serviço

O prefeito Pedro Ishi destacou o investimento recebido pela cidade de Suzano no valor de R$ 1,2 bilhão e assinou três ordens de serviço durante o balanço de 100 dias de governo. O evento de prestação de contas aconteceu na manhã desta quinta-feira (10), no Cineteatro Wilma Bentivegna.

A verba será destinada à cidade pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) no saneamento da cidade e pelo Governo do Estado de São Paulo para as obras do Complexo Viário do Alto Tietê.

“Entre Sabesp e Rodoanel, temos R$ 1,2 bilhão em obras. Acredito que seja o maior investimento que a cidade já recebeu no primeiro quadrimestre de um ano. É muito dinheiro para os primeiros quatro meses. O orçamento da cidade gira em torno de R$ 1,5 bi, então acredito que seja sim o maior investimento para um quadrimestre na cidade. Vamos ter muita tarefa com esse dinheiro que vai dar oportunidade para fazermos pavimentação, regularização fundiária e melhorarmos a mobilidade urbana”, disse Pedro Ishi.

O investimento da Sabesp é para a universalização da coleta e tratamento de esgoto até o ano de 2029. O anúncio para este valor aconteceu no fim de março. Em relação ao Complexo Viário do Alto Tietê, o investimento total é de R$ 1 bilhão, mas para o ano de 2025 já está orçado um valor de R$ 600 milhões, com o restante sendo investido no ano que vem.

Ordens de serviço

O prefeito aproveitou o evento para assinar três ordens de serviço. A primeira é para a implantação do sistema de iluminação 100% LED na cidade de Suzano. A ideia é melhorar a iluminação pública em todos os pontos do município.

A segunda assinatura foi da liberação de R$ 5 milhões para as escolas municipais por meio do Programa Dinheiro Direto nas Escolas Municipais (PDDEM). A verba é dividida em todas as escolas da cidade e é utilizada para despesas com aquisição de material de consumo necessário, manutenção, conservação, pequenos reparos e contratação de serviços.

A terceira e última assinatura foi para a implantação do Ecoponto do Miguel Badra. A cidade conta, atualmente, com quatro ecopontos, que são locais para descarte de resíduos que não são atendidos pela coleta seletiva comum.

Números da cidade

Os números destacados na apresentação foram: 3 mil bueiros limpos e 4 mil atendimentos na iluminação pública; 1,3 milhão de procedimentos na Saúde; 416 moradias entregues pelo Programa Casa Paulista; R$ 1,2 bilhão em obras; entrega de 25 mil uniformes e kits escolares; mais de 100 adoções pelo ‘Baby, Me Leva’; e mais de 200 árvores plantadas.

A prestação de contas passou informações relacionadas às secretarias de Manutenção e Serviços Urbanos; Segurança Cidadã; Saúde; Educação; Assistência e Desenvolvimento Social; Cultura; Meio Ambiente; Planejamento Urbano e Habitação; Fundo Social; e fez destaques relacionados ao Esporte, Trânsito e Administração.

Além do balanço dos 100 primeiros dias, cada uma das pastas apresentou seus próximos passos, com entregas, obras e projetos a serem executados ao longo do mandato do prefeito Pedro Ishi

Na coletiva de imprensa após a apresentação, o prefeito Pedro Ishi falou sobre o que esperava ter entregado nos primeiros 100 dias e não conseguiu. “Uma obra que eu tinha muita vontade de ter entregado nos primeiros 100 dias foi a extensão da Avenida Senador Roberto Simonsen. Queria muito entregar, mas o nosso dinheiro, oriundo do Governo Federal, estava no orçamento que foi votado agora pelo Congresso Nacional.

Infelizmente demorou a chegar o dinheiro aos cofres da Prefeitura. Era uma obra que eu queria ter entregado, mas não tem problema, vamos entregar. É um novo eixo de desenvolvimento da cidade”, disse.

Em relação à maior surpresa dos primeiros 100 dias de seu mandato, o prefeito não teve dúvidas: a assinatura do convênio entre Prefeitura e Governo do Estado para as obras do Complexo Viário do Alto Tietê.

“Sem dúvidas foi a Alça do Rodoanel. Mudou de lugar duas vezes, era uma novela. Você via o projeto e achava legal, mas via R$ 1 bilhão de investimento e ficava pensando como ia conseguir o dinheiro. Temos alguns fantasmas da cidade, como a Marginal do Una, Arena Suzano, UPA do Revista. A alça era algo que eu sabia que ia acontecer, mas pensava que precisaria de um financiamento internacional. Essa obra não é importante pelo valor, pelo tamanho, óbvio que tudo isso impressiona, mas a obra vai fazer sentido depois de pronta, de tudo que vai representar para o comércio local, no desenvolvimento econômico”, finalizou Pedro Ishi.

Presenças

Participaram do evento os secretários Claudinei Galo (Transporte e Mobilidade Urbana); Cintia Lira (Administração); Arnaldo Marin Júnior, o Nardinho (Esporte e Lazer); André Chiang (Meio Ambiente); Renato Ferraris (Assuntos Jurídicos); Renata Priscila Valencio Magalhães (Educação); Itamar Viana (Finanças); Denis Watanabe (Planejamento e Gestão Orçamentária); Samuel Oliveira (Manutenção e Serviços Urbanos); Afrânio Evaristo da Silva (Chefia de Gabinete); César Braga (Controladoria Geral do Município); Francisco Balbino (Segurança Cidadã); Alex Santos (Governo); Mauro Vaz (Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego); José Luiz Spitti (Cultura); Paulo Pavione (Comunicação Pública) e Geraldo Garippo (Assistência e Desenvolvimento Social).

Por parte do Legislativo estavam presentes os vereadores Marcos Antonio dos Santos, o Maizena; Josias Ferreira Silva, o Josias Mineiro; João Batista Nogueira de Azevedo, o João Sabugo; Edirlei Junio Reis, o Professor Edirlei; André Dourado; Givaldo Freitas dos Santos, o Baiano da Saúde; Marcel da Pereira da Silva, o Marcel da ONG; Benedito dos Santos Moraes, o Inhame; André Marcos de Abreu, o Pacola; José de Oliveira Lima, o Zé Oliveira; e Adilson de Lima Franco, o Adilson Horse.

‘Acredito que podemos ganhar um representante’, diz Ishi sobre possível candidatura de Ashiuchi

O prefeito de Suzano, Pedro Ishi, disse que acredita muito na possibilidade de a cidade ganhar um representante no parlamento estadual ou federal. A declaração aconteceu durante o balanço de 100 dias de seu governo e se referia diretamente ao ex-prefeito de Suzano e atual secretário do Verde e Meio Ambiente de São Paulo, Rodrigo Ashiuchi.



“Acredito que Suzano terá, sim, um representante. O Rodrigo está muito focado em contribuir com o município de São Paulo. Mas também não podemos deixar de falar do futuro político dele. Acredito que o Rodrigo, no momento certo, se reunirá com o partido e achará a melhor saída. Quem ganha é a região e a cidade em ter um representante, seja na Assembleia Legislativa ou no Congresso Nacional. Onde o Rodrigo se candidate, acredito muito nessa possibilidade de ganharmos mais um representante”, disse o prefeito.



COMPETENTE



“Rodrigo é um craque. Vai ser deputado nosso. Eu preferia que fosse deputado federal, por causa da saída do Marco Bertaiolli, mas ele quer ser estadual. Ele é campeão. Vai ser candidato ao que ele quiser. É muito competente”, disse Boy na oportunidade.