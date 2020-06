112 anos: Imigração japonesa no Brasil traz influências em Suzano

Hoje comemora-se os 112 anos de imigração japonesa no Brasil.

Em 18 de junho de 1908, o Kasato Maru, o primeiro navio a trazer imigrantes do Japão, chegou em Santos transportando 781 japoneses depois de uma viagem de 52 dias em alto-mar.

Só para se ter uma ideia, Suzano conta atualmente com cerca de 1,5 mil famílias imigrantes japonesas. Destas, 80% estão localizadas na área Central da cidade. Outras 20%, o que representa aproximadamente 110 famílias, estão espalhadas no Distrito de Palmeiras. A maioria é descendente de familiares que chegaram ao município em 18 de junho de 1908, quando o navio Kasato Maru aportou em São Paulo.

A colônia japonesa iniciou em Suzano com a vinda de duas famílias nipônicas para cá. Tradicionalmente, a colônia se instalou na área da agricultura e com isso auxiliou a região a ser conhecida como "cinturão verde" de São Paulo. Atualmente, a presença da colônia na agricultura ainda é forte e os templos instalados na cidade são marcos da cultura nipônica em Suzano.

Além disso, quatro entidades reúnem os membros da colônia na cidade: Clube Boa Vista, Fukuhaku (Vila Ipelândia), Associação Cultural Suzanense, o Bunkyo (Centro) e Associação Cultural Esportiva Agrícola Suzano - Aceas Nikkey (Chácaras Reunidas Guaió). Entre os eventos tradicionais da cultura japonesa, se destacam a Festa da Cerejeira, Undokai, Concurso de Karaokê, Taikô e Festa da Dália. Como curiosidade, o Gateball foi introduzido no Brasil pela entidade Fukuhaku e depois se disseminou no País.

A presença da colônia nipo brasileira marcou e marca significativamente a história, costumes, tradições de Suzano e de muitos municípios do Brasil. Essa presença é sentida na agricultura, no perfil das indústrias, no comércio, nas festas, artes, culinária, traços e hábitos da população. No passado, essa presença era mais marcante em comparação aos dias de hoje.

Porém, o presente e futuro são frutos que a cidade suzanense colhe. Entre elas estão a Festa da Dália, fiel à origem, a Festa da Cerejeira e outra dezena de festas organizadas pelo Clube Agrícolas e Associações, que movimentam a cidade com as tradições japonesas.