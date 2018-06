115 vagas são abertas para duas oficinas e curso

O Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe) abre nesta segunda-feira (2) inscrições para as oficinas de Estética Automotiva e de Fotografia e para o curso de Informática Básica. Ao todo, as três capacitações somam 115 vagas à disposição do público.

A oficina de Estética Automotiva ocorrerá em duas aulas, nos dias 10 e 11 de julho (terça e quarta-feira), das 19 às 22 horas. São 20 vagas disponíveis. Nela, os alunos aprenderão noções sobre os serviços realizados por um centro de estética automotiva, como lavagem a seco, revitalização de plástico e borracha, higienização de ar-condicionado e cristalização de para-brisa.

Para a oficina de Fotografia, destinado a quem gosta do tema e não é profissional, também foram abertas 20 vagas. As duas aulas estão programadas para os dias 11 e 18 de julho (quarta-feira), das 18 às 21 horas. O objetivo é ensinar técnicas sobre como compor uma fotografia e aplicá-las na prática, mesmo que pelo celular.

Em ambas as oficinas, os interessados em se inscrever devem procurar a sede do Saspe, que fica na rua General Francisco Glicério, 1.334, no centro de Suzano, das 8 às 17 horas. É preciso apresentar documento pessoal (RG ou CPF) e comprovante de endereço e ter mais de 18 anos. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 4743-1600.

Já em relação ao curso de Informática Básica, as inscrições serão realizadas entre os dias 2 e 29 de julho, das 9 às 12 horas, na sede do Clube Agrícola Boa Vista, onde ocorrerão as aulas. Também é necessário levar documento pessoal e comprovante de endereço e ter pelo menos 16 anos. São 75 vagas disponíveis, divididas em várias turmas, todas pela manhã, com início previsto para 2 de agosto (quinta-feira). A duração será de quatro meses.

A iniciativa é fruto de uma parceria entre a Prefeitura de Suzano, a entidade e a empresa Produquímica. O Clube Agrícola Boa Vista fica na rua Murilo de Matos Farias, 355, no bairro Cidade Boa Vista, e o telefone é 4749-3797.