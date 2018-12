Suzanenses priorizam pagamento de dívidas com 13º salário

Com o fim do ano se aproximando, muitas pessoas já estão fazendo os planos de como gastar o tão aguardado 13º salário. O dinheiro extra que cai no fim do ano é uma boa oportunidade para a população fazer reservas, pagar dividas ou investir em uma boa festa de fim de ano. O DS conversou com trabalhadores da região central de Suzano, que falaram sobre seus planos de como gastar o dinheiro, muitos dizem estar se organizando para gastar o 13º no pagamento de dividas.

Enquanto alguns se planejam, outros já gastaram a quantia, como no caso de João Antonio do Nascimento, desenhista mecânico "No meu caso, todo o dinheiro foi gasto para por as contas em dia. As pessoas devem pensar no futuro, na hora de gastar este dinheiro".

Já Willian de Oliveira, açougueiro da região central de Suzano, pretende gastar o valor com obras que está fazendo em casa, ele afirma que todos deveriam ter o direito de receber o 13º "É um direito do trabalhador, além de que ele ajuda muito na economia."

Cristina Oliveira da Silva, domestica, diz que muitas pessoas se empolgam com a época do ano e se esquecem do essencial "A prioridade das pessoas deveria ser a de ficar em dia com as contas. Já recebi o dinheiro e gastei tudo pagando minhas dividas, não sobrou nada para o natal."

Ela afirma que a melhor maneira para começar um novo ano é se livrando de pendências antigas, para poder focar em um futuro livre de problemas. Para os jovens, a administração do dinheiro extra não parece preocupar muito, como no caso de Caio Vinicius de Souza, auxiliar administrativo, segundo ele, um jovem que não tem muitas responsabilidades pode gastar o dinheiro com o que quiser.

"Uso o dinheiro para comprar roupas e presentes. Recebi a 1º parcela e gastei no shopping com os amigos" afirma o jovem. Já Francisca Veras Monteiro, auxiliar de enfermagem gastou o dinheiro com as compras de Natal, ela diz que o mais importante é celebrar bem o fim do ano.