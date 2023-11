13º salário será usado para presentes, pagar dívidas e investimentos

João Batista disse que deve “gastar com as crianças” e pagar algumas dívidas. “Vou dividir. Pretendo usar uma parte com os filhos, mas uma parte vou usar para pagar algumas dívidas que sempre tem”.

Vinicius Deiró contou que irá guardar esse dinheiro extra. “Vou aproveitar para guardar. Já estou guardando um pouco para sair da casa dos meus pais”. Sua irmã, Natalia Deiró, disse que usará para pagar seu cartão. “Eu vou usar o décimo para pagar meu cartão de crédito”, explica.

Para Valter Juventino, o dinheiro servirá para fazer investimentos em sua casa. “Vou investir em casa. Preciso bater a laje, já comprei tudo, só falta encher. Onde eu moro está molhando demais e eu tenho um bebê que é especial, preciso dar um conforto para ele. Se sobrar alguma coisa, vou usar para dentro de casa, fazer uma compra ou algo assim”.

Gustavo Henry pretende gastar o dinheiro do 13º salário com sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH). “Vou usar esse dinheiro para conseguir tirar minha CNH de moto. O que sobrar eu vou guardar”.

Ingryd Ruano afirmou que deve usar o dinheiro para sair com o namorado. “Não tenho planos para o 13º ainda, mas acho que vou usar para sair com o meu namorado”, conta.

