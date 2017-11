13º salário vai injetar mais de R$ 54,9 milhões na economia do Alto Tietê

O 13º salário vai injetar mais de R$ 54,9 milhões na economia da região do Alto Tietê. Os valores foram divulgados por três prefeituras e é referente ao pagamento de cerca de 13,4 mil funcionários públicos.

Em Suzano, a primeira parcela do benefício já foi paga. A Secretaria de Administração da cidade afirmou que R$ 14 milhões serão pagos a aproximadamente cinco mil funcionários da rede. A primeira parcela foi acertada no dia 31 de outubro e o segundo pagamento está programado para o dia 30 deste mês. A chefe da pasta, Cintia Renata Lira, destacou a importância de pagar o benefício dentro do prazo para os trabalhadores.

"O prefeito Rodrigo Ashiuchi (PR) conseguiu adiantar o pagamento do 13º aos servidores de forma inédita, visto que a crise financeira no País é notável. Acreditamos que o adiantamento da parcela possa auxiliar aquelas famílias com dívidas e outros compromissos, além de movimentar a economia local. A intenção do prefeito é valorizar o trabalho dos servidores, que tanto se dedicam a Suzano neste momento complexo que o País e o município atravessam".

A cidade de Mogi das Cruzes lidera o ranking do pagamento, com o repasse de R$32 milhões aos servidores. Na cidade mogiana, 5.423 funcionários municipais receberão o 13º salário. O valor total, já contando os encargos, é de pelo menos R$ 32 milhões. Assim como Suzano, o pagamento também será realizado em duas parcelas, sendo a primeira prevista para o dia 16 de novembro e a segunda em 14 de dezembro.

Já em Ferraz, a Secretaria de Fazenda informou que deverão ser desembolsados cerca de R$ 8,9 milhões para pagar o benefício de 3 mil funcionários. A pasta esclareceu que metade do montante é paga no mês de aniversário do servidor, enquanto a outra parte será quitada até o dia 20 de dezembro. As demais prefeituras foram procuradas pelo DS, mas não informaram as datas e valores de repasse até o fechamento da reportagem.