13º vai contribuir com aumento das vendas em 12% neste final de ano

A Associação Comercial e Empresarial (ACE) de Suzano acredita que as vendas nos comércios da cidade cresçam de 10% a 12% em comparação ao ano passado, considerando o pagamento do 13º salário (que ocorre neste mês e no próximo) aos servidores.

De acordo com a Associação, nesta época do ano, os comerciantes ficam otimistas. Além da chegada do 13º, a ACE falou sobre a liberação antecipada dos saques no valor de R$ 500 do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). "Os comerciantes estão otimistas com a chegada do 13º e também com liberação antecipada do FGTS que o governo fez de R$500 para todas as contas ativas e inativas. Eles acreditam que isso fará com que o movimento de final de ano seja maior comparado com ano anterior", completou a ACE em nota.

Os comerciantes do município vivem a expectativa das festas de fim de ano. Segundo eles, o movimento fica maior nesta época e, com a chegada do 13º, as vendas deverão ser afetadas. A maioria dos comerciantes entrevistados pelo DS disse que observa neste mês um aumento no número de vendas.

A operadora de caixa de uma loja de decoração, Luciane da Silva, diz que está otimista com as vendas para o final do ano. "O pagamento do 13º para as pessoas afeta as vendas".

A balconista em uma loja de calçados e bolsas feminina, Rute Graziele dos Santos, diz que já percebeu aumento nas vendas no começo deste mês. "Com certeza vai ter mais procura ainda com o pagamento do 13º". Ela informa que a loja aposta em promoções e divulgação, por meio das redes sociais para atrair os clientes.

"O pagamento do 13º movimenta bastante o comércio", pontua a operadora de caixa de uma loja de decoração de festas, Pâmela da Silva. A administradora de uma loja de roupa e acessórios femininos, Eliane Borges, comenta que com o pagamento do 13º salário as vendas tendem a aumentar, bem como o movimento nos comércios. "Realizamos promoções e divulgações quando não notamos movimento por aqui. Como o final do ano é uma época que sempre tem movimento, a gente não prioriza tanto as promoções nesses meses".