14 tipos de vacinas atingem mais de 50% da meta de cobertura em Suzano

Dos 23 tipos de vacinas aplicadas em Suzano, 14 (60,86%) atingiram mais de 50% da meta de cobertura vacinal. Já das nove que ficaram abaixo, pelo menos cinco tipos de doses foram incluídas recentemente no Calendário de Vacinação. Os dados, divulgados pela Secretaria de Saúde, são referentes a 2017.

Entre as três principais vacinas que atingiram mais de 50% da meta estão a de Pneumococica 10, de BCG e de Meningocócica C para crianças de 2 meses a 1 ano. O público alvo de vacinação dos três tipos de doses era o mesmo, de 4.553 pessoas. A Pneumococica 10 foi a mais aplicada, tendo registrado 4.451 imunizações (97,76%). A de BCG ficou sem 2º lugar, com 4.419 vacinações (97,06%). Em seguida vem a de Meningocócica C, na qual foram computadas 4.239 imunizações (93,1%).

De acordo com os técnicos da Secretaria de Saúde, as principais vacinas estão com cobertura bem satisfatória no município.

Outras que bateram mais do que da metade da cobertura vacinal estipulada foram: Rotavirus (91,76%); Meningocócica C para crianças de 12 anos (54,49%); Pentavalente (90,78%); Varicela (77,22%); Hepatite A (80,12%); Polio Inativa (75,98%); Papiloma Virus Humano para crianças de 9 anos (59,07%); além de Hepatite B (84,98%), Sarampo Caxumba Rubéola (85,86%), Difteria Coqueluche Tétano (77,44%) e Poliomielite (91,52%), as quais na segunda dose também atingiram mais de 50% da meta.

Em relação às vacinas que registraram média abaixo do que 50% foram: Meningocócica C para crianças de 9 anos (0,21%), Meningocócica C para crianças de 13 anos (37,92%); Tetra Viral (25,39%); Duplo Adulto + DTPa (25,39%), Febre Amarela (3,87%), Papiloma Virus Humano - 10 anos (11,44%), Papiloma Virus Humano - 11 anos (7,02%), Papiloma Virus Humano - 12 anos (7,89%) e Papiloma Virus Humano - 13 anos (6,77%).

"Aquelas que apresentam número baixo são as que foram incluídas recentemente no Calendário de Vacinação. No caso específico da febre amarela, a vacina entrou na notificação obrigatória apenas em outubro - a vacina sempre esteve disponível na rede para viajantes - e a adesão em massa aconteceu apenas em 2018", explicou a Secretaria de Saúde por meio de nota.