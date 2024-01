146 mil alunos retornam às aulas em 220 escolas no dia 15 de fevereiro

Cerca de 146 mil alunos devem retornar para as 220 escolas estaduais do Alto Tietê no dia 15 de fevereiro. A informação é da Secretaria de Educação do Estado.

Segundo a secretaria, o encerramento do primeiro semestre será em 8 de julho. As férias do meio do ano dos estudantes estão agendadas para o período entre 9 e 28 de julho. A volta às aulas para o segundo semestre será em 29 de julho.

Suzano tem 36 mil alunos matriculados em 45 escolas estaduais. Mogi das Cruzes possui 33 mil alunos distribuídos entre 61 escolas. Itaquaquecetuba tem 34 mil estudantes matriculados nas 44 escolas da rede.

Já Ferraz de Vasconcelos tem apenas 17 escolas para 12 mil alunos matriculados. Poá possui 18 escolas para 9,6 mil alunos.

Arujá tem 13 escolas da rede estadual distribuídas entre 8,3 mil alunos. Santa Isabel tem 10 escolas da rede para 4,6 mil estudantes.

Guararema tem 2,7 mil alunos matriculados em 6 escolas estaduais. Biritiba Mirim possui 3 escolas para 2,4 mil alunos. Por último, Salesópolis com 3 escolas para 1, 6 mil alunos.

Escola para todos: Alto Tietê recebe matrículas de alunos de todas as idades em janeiro

Pessoas de todas as idades que estão fora da escola e desejam voltar a estudar em 2024 podem procurar uma das unidades da rede na região do Alto Tietê para efetivar sua matrícula no mês de janeiro. A inscrição pode ser feita inclusive nas escolas que oferecem a Educação de Jovens e Adultos (EJA) e em um dos 39 Centros Estaduais de Educação de Jovens e Adultos ( Ceeja ). Estudantes já matriculados e interessados em pedir transferência tiveram até o dia (8) de janeiro para fazer essa solicitação de mudança.

Em 2023, a rede estadual de ensino atendeu estudantes de até 90 anos de idade. Para se matricular na rede estadual para este ano, o responsável legal ou maior de 18 anos pode realizar a inscrição presencialmente em qualquer escola estadual ou no balcão de atendimento do Poupatempo, apresentando RG, histórico escolar e comprovante de residência. As matrículas seguem neste mês para alunos de todas as idades e que estão fora da rede estadual.

Interessados nas aulas da EJA ou Ceeja dos anos finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio podem apresentar documento de próprio punho informando o endereço e comprovante de escolaridade, em caso de ausência do histórico escolar.

Transferência entre escolas

Termina nesta segunda-feira (8) o prazo para a manifestação de interesse entre as unidades da rede. Esse processo é destinado a estudantes já matriculados em uma escola estadual e que se mudaram de endereço ou desejam estudar em uma escola mais próxima do trabalho, por exemplo. O resultado dessa etapa será divulgado no dia 22 de janeiro.

Diferença entre EJA e Ceeja

Os jovens e adultos que não tiveram a oportunidade de iniciar ou concluir os ensinos Fundamental ou Médio na idade adequada, de acordo com a legislação, podem ter acesso a essas etapas da escolaridade por meio da EJA ou Ceeja em 2024.

Na EJA, é possível concluir tanto o Ensino Fundamental quanto o Ensino Médio. São aulas presenciais em escolas regulares e os alunos precisam ter 15 anos para cursar anos finais do Ensino Fundamental, e 18 anos para o Médio, e as aulas acontecem de segunda a sexta-feira.

Já nos Ceejas, o diferencial do modelo é que ele oferece carga horária flexível e dá oportunidade a alunos com mais de 18 anos que querem voltar à sala de aula. Nos Centros, o aluno recebe o material de ensino no ato da matrícula e é orientado a criar um plano de estudos. O estudante não é obrigado a frequentar o Ceeja todos os dias e em horários determinados, mas pode frequentar a unidade sempre que sentir necessidade para tirar dúvidas com os professores.

Atualmente, há 39 Ceejas no estado. No Alto Tietê, há dois Ceejas: o de Mogi das Cruzes e o de Poá.