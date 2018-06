15 dos 35 postos de Suzano ainda estão sem combustíveis, aponta sindicato

Com o fim da greve dos caminhoneiros, que durou quase duas semanas e afetou o abastecimento de inúmeros postos de combustível do País, os postos de Suzano estão com retomada de gasolina, etanol e diesel. De acordo com o Sindicato dos Empregados em Postos de Serviços de Combustíveis e Derivados de Petróleo de Guarulhos e Região (Sinpospetro), 57% dos postos de combustíveis de Suzano estão com o abastecimento normalizado.

Suzano conta com 35 postos ativos espalhados pela cidade. Destes, 20 postos estão abastecendo com gasolina, etanol e diesel. Em contrapartida, 15 postos não estão com combustíveis. Segundo o diretor fiscal do Sinpospetro, os postos não estão abastecendo porque não adequaram o preço do diesel, que após a greve sofreu uma diminuição de R$ 0,46 no litro.

Três postos

Na manhã de ontem, o DS esteve em três postos de combustíveis para saber como estava a movimentação dos motoristas após a greve. Nos postos da malha central, a movimentação era fraca. Não havia mais filas quilométricas.

No Posto Shell, localizado na Estrada dos Fernandes, havia somente gasolina. De acordo com o frentista Luciano Silva, o posto recebeu na tarde do domingo (3) 5 mil litros de gasolina. "Agora o movimento está mais tranquilo. Muitas pessoas estão procurando por etanol, que é mais barato, só aqui ainda não recebemos", explica. Silva conta que há previsão de entrega de mais combustível para essa semana.

Já no posto Kimura (bandeira Ipiranga), localizado na Rua Expedicionário Abílio Fernandes com a Rua Baruel, a espera é por óleo diesel. As bombas já estavam com gasolina e etanol, cerca de 9 mil litros estavam armazenados. O diesel estava previsto para chegar à tarde de ontem no local.

O frentista Emerson Brás informou que o abastecimento está se normalizando. "Não tem mais aquela briga por combustível. A maioria já abasteceu semana passada. Vamos aguardar como vai ser o movimento daqui a alguns dias", conta.

No posto da Petrobras, localizando em frente à Praça dos Expedicionários, há 13 mil litros de etanol. De acordo com o frentista Valdinei Santos, gasolina está em falta, assim como o Diesel. "Estamos com esse combustível desde semana passada. No momento estamos aguardando a chegada de mais etanol e gasolina. Enquanto isso a gente se vira com o que tem", diz.