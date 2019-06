15 escolas aderem à greve em Suzano; aulas serão repostas

A Secretaria Municipal de Educação de Suzano afirmou, por meio de nota, que 15 das 73 escolas municipais aderiram totalmente à paralisação ocorrida nesta sexta-feira (14) em todo o Brasil. Outras 28 unidades funcionaram de forma parcial e 30 não aderiram.

De acordo com a pasta, haverá reposição do conteúdo aos alunos das unidades que tiveram os trabalhos paralisados, não havendo prejuízo pedagógico aos estudantes da rede municipal.

Transporte

Ainda em nota, a prefeitura de Suzano afirmou que a empresa que opera o Transporte Público na cidade operou com 80% da frota, o que aumentou de 2 a 3 minutos o intervalo entre as linhas e que não houve prejuízo aos usuários. As informações foram passadas pela própria empresa.

Já a Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana disse que o fluxo de veículos nas vias da cidade aumentou um pouco, mas sem nenhuma ocorrência ou congestionamento relevante. Mesmo assim, o número de agentes de trânsito nas ruas foi reforçado de forma preventiva.

CPTM

Os trens das linhas 11-Coral e 12-Safira da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) circularam normalmente ontem e não citaram alguma ocorrência em suas dependências.

De acordo com o diretor do Sindicato dos Ferroviários da Central do Brasil (que defende os funcionários das linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade da CPTM), Joel de Almeida, foi realizada na tarde de quinta-feira (13), uma assembléia na sede do sindicato que definiu, de forma unânime, o cancelamento da greve por parte dos ferroviários.

O motivo foi a multa de R$ 1 milhão citada pela desembargadora na liminar emitida pela justiça, exigindo o expediente normal. Inicialmente, os ferroviários mantiveram a decisão de realizar a greve, conforme noticiado pelo DS na quinta-feira (13).

Porém, resolveram voltar atrás na assembléia realizada na tarde do mesmo dia.

Outros serviços

A Prefeitura ainda afirmou que serviços administrativos e de saúde não foram afetados com a greve na cidade.

Circulando pela região central, o DS constatou que os bancos entraram em greve ontem. Além disso, a agência de Itaquaquecetuba da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) não funcionou normalmente.

No entanto, a companhia informou, em nota, que os consumidores foram atendidos na unidade do Poupatempo da cidade.