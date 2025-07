15ª Conferência Municipal de Assistência Social é realizada em Ferraz

Com o tema “20 anos do SUAS: construção, proteção social e resistência”, a 15ª Conferência Municipal de Assistência Social que visa promover debates relacionados à melhora no atendimento do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) ocorreu nesta quarta-feira (02), no Serviço Promocional Nossa Senhora Aparecida (SPNSA), na Rua Francisco Fernandes Barroso, 30, Vila Santo Antônio.

A abertura do evento contou com apresentação da orquestra do Serviço Promocional e apresentação de dança dos idosos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (OIAEU).

Estiveram presentes na ação o vice-prefeito e secretário de Desenvolvimento Econômico, Daniel Balke, o secretário de Assistência Social, Marcos Rogério, o presidente do Conselho Municipal de Assistência Social, Gláucio Bezerra, além dos vereadores Cláudio Ramos e Renato Ramos (Renatinho).

A conferência está organizada em cinco eixos de discussão principais e será feita a eleição dos delegados que levarão todos os assuntos debatidos às etapas estaduais e nacionais.

“Este é o nosso primeiro dia de conferência e estamos muito animados para o início dos debates. Ter a representação da população dando as suas ideias, fazendo os seus apontamentos, é o que queremos”, pontuou o presidente do Conselho Municipal de Assistência Social, Gláucio Bezerra Lemos.

O secretário de Assistência Social, Marcos Rogério, fez um convite especial a toda comunidade: “Amanhã, teremos mais um dia de conferência, com apresentações culturais diversas e convido a todos aqueles que puderem estar presentes nesse momento tão importante. Juntos podemos construir um futuro melhor para todos”, ressaltou o secretário.