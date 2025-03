16 lombadas eletrônicas devem estar em funcionamento até maio

A Rodovia Índio-Tibiriçá (SP-31) deve ter suas lombadas eletrônicas funcionando até o mês de maio deste ano.

Serão instaladas 16 lombadas ao longo da via. As informações são do Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo (DER-SP).

O departamento explicou que a empresa vencedora da licitação que prevê a instalação dos radares na SP-31 tem até 90 dias para finalizar a instalação dos equipamentos. A contagem se inicia no momento da assinatura da ordem de serviço, que aconteceu no dia 14 de fevereiro. Ou seja, o prazo máximo é no dia 15 de maio de 2025.

O DER informou que, caso a instalação não seja feita dentro do prazo previsto, estão previstas as seguintes penalidades: multa de 0,2% sobre o valor reajustado da medição (valor a ser recebido após comprovação do serviço prestado) por dia de atraso; multa de 0,5% do valor total reajustado do contrato por dia de atraso; suspensão da prestação de serviço e do pagamento previsto caso o atraso seja superior a 150 dias; e multa no valor correspondente a 30% do saldo atualizado dos serviços a serem executados.

Os pontos que terão as lombadas eletrônicas instaladas são: km 35; km 38,15; km 38,95; km 41,8; km 44,4; km 47,9; km 53,9; km 56,15; km 57,15; km 58,05; km 58,75; km 60,1; km 64,35; km 65,7; km 66,2 e km 67,3.

As lombadas eletrônicas são dispositivos que têm o intuito de controlar a velocidade no tráfego de veículos. A fiscalização eletrônica na rodovia está sendo feita pela Polícia Militar Rodoviária, por meio de radares portáteis, garantindo a segurança dos motoristas.

Suspensão das lombadas eletrônicas

As lombadas eletrônicas foram suspensas na Rodovia Índio-Tibiriçá em 2020. À época, eram 24 radares. O DER explicou, naquele momento, que o motivo era o fim do contrato para a operacionalização dos equipamentos.

Os radares ficariam desativados até que um novo contrato fosse assinado pós-licitação, o que aconteceu em fevereiro deste ano.