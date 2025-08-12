1ª Caminhada do 'Agosto Dourado' está com inscrições abertas

A Prefeitura de Suzano está com inscrições abertas, até o dia 20 de agosto (quarta-feira), para a 1ª Caminhada do “Agosto Dourado” da cidade, que ocorrerá no sábado seguinte (23/08) e terá concentração a partir das 9 horas, no Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa (rua Baruel, 501 - Centro). Os munícipes interessados em participar do evento, que reforçará a conscientização sobre a importância da amamentação e do aleitamento materno, podem se cadastrar por meio do link bit.ly/CaminhadaAgostoDourado.

No dia da atividade, que prevê um percurso até a Praça João Pessoa, onde haverá aula de zumba e orientações relacionadas ao tema, os participantes que se inscreverem deverão comparecer com camisa branca ou amarela e entregar um quilo de alimento não perecível. As doações serão utilizadas pelo Fundo Social de Solidariedade para ações junto às famílias em situação de vulnerabilidade social. Por isso, o órgão municipal é parceiro da iniciativa, assim como o Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde (INTS) e o Hospital e Maternidade de Suzano (HMS).

Vale destacar que, neste mês, o HMS também realizou uma ação especial para valorizar as mães que diariamente se dedicam à ordenha e ao cuidado com seus bebês internados no Alojamento Conjunto (Alcon), na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal e na Unidade de Cuidados Intermediários (UCI). Durante a ação, cada mãe recebeu uma fotografia ao lado de seu bebê como lembrança desse momento especial, reforçando o vínculo afetivo e a importância do leite materno no desenvolvimento e recuperação dos recém-nascidos.

O trabalho se integrou às demais iniciativas que estão sendo desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Saúde, incluindo a Clínica da Mulher Claudete Oliveira dos Santos (rua Kazuo Kajiwara, 91 - Parque Santa Rosa), que preparou ações para gestantes ao longo deste mês, sempre às segundas-feiras, às 9 horas; e também os postos da Atenção Básica, tanto nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e como nas Unidades de Saúde da Família (USFs).

Em relação às UBSs, a programação contempla, nesta quinta-feira (14/08), às 7 horas, uma ação no Tabamarajoara, que receberá palestra sobre a importância da amamentação. A atividade ainda será organizada, para gestantes, no dia seguinte, sexta-feira (15/07), às 14 horas, na UBS José Mariano Coutinho Júnior, no Jardim Colorado. Os endereços podem ser visualizados pelo link bit.ly/EnderecosUBS.

O trabalho tem continuidade na semana seguinte, começando quarta-feira (20/08), às 9 horas, na UBS do Jardim Monte Cristo, onde haverá orientações pediátricas. No mesmo dia, às 10 horas, na UBS Professor João Olimpio Neto, no Parque Residencial Casa Branca, ocorrerá roda de conversa com equipe multidisciplinar (Enfermagem, Fonoaudiologia e Psicologia). Neste posto, será ofertado, ao longo do mês, cromoterapia (terapia das cores) para gestantes e lactantes em demanda livre entre segunda e sexta-feira, das 9 às 11 horas e das 13 às 15 horas, com o objetivo de garantir bem-estar físico e emocional às participantes.

As ações seguem com outras atividades na UBS do Miguel Badra, no dia 22 (sexta-feira), às 14h30, e no dia 26 (terça-feira), às 10h30, para grupos de gestantes e puérperas. Por fim, em 28 de agosto (quinta-feira), às 8 horas, a programação se encerra com orientações pediátricas para as gestantes na UBS Dr. Isack Oguime, no Parque Maria Helena.

Ainda haverá uma outra atividade no dia 22 (sexta-feira) na USF Antonio Marques de Carvalho, no Jardim Maitê (rua Pedro Felipe Reis do Nascimento, 225), às 10 horas, quando a equipe local abordará junto aos presentes o valor deste alimento para os primeiros meses de vida, para garantir um crescimento saudável para as crianças, além de proteger contra doenças.

O secretário municipal de Saúde, Diego Ferreira, afirmou que a programação reforçará as orientações quanto à importância da amamentação. “No mês de agosto, por conta da campanha, temos a oportunidade de organizar atividades que possam demonstrar o quão valioso é o leite materno para o pleno desenvolvimento dos bebês. Nossas equipes buscarão garantir esclarecimentos sobre o tema com as ações que estão sendo organizadas nas semanas de agosto”, declarou o titular da pasta.