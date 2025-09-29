Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Jornal Diário de Suzano - 28/09/2025
1ª Conferência Livre de Mulheres de Suzano debate propostas para a 5ª CNPM

Durante os debates, foram priorizados temas cruciais para a realidade feminina

29 setembro 2025 - 12h14Por De Suzano
- (Foto: Divulgação)

A cidade de Suzano foi palco da 1ª Conferência Livre de Mulheres de Suzano, realizada neste domingo (27). Com o tema "Democracia e Igualdade: Mulheres em luta por uma cidade Justa!", o evento reuniu 230 participantes credenciadas com o objetivo de debater políticas públicas e construir propostas que serão encaminhadas à Etapa Nacional da 5ª Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres (CNPM).

Organizada pelo Fórum de Mulheres de Suzano, a programação incluiu o credenciamento presencial e virtual, a acolhida das participantes e a apresentação das convidadas que compuseram a mesa de abertura, as quais abordaram a 5ª CNPM e seus eixos temáticos.

Durante os debates, foram priorizados temas cruciais para a realidade feminina, como: autonomia financeira como estratégia para igualdade, economia solidária e cooperativismo; moradia digna e enfrentamento a todas as formas de violência contra as mulheres; educação e Saúde integral das mulheres; e governança e participação popular para garantia dos direitos das mulheres.

Ao final dos trabalhos, diversas propostas foram registradas, incluindo a redução da jornada de trabalho feminina, a garantia de creches noturnas no município, a implantação de programas de creches 24 horas para mães que trabalham em horários diferenciados, e a criação de projetos que ofereçam cursos de capacitação com ajuda financeira para locomoção. Outras propostas importantes foram a garantia de moradias destinadas a idosos com acessibilidade, programas de oportunidades de emprego para mulheres vítimas de violência e em vulnerabilidade, e a criação de incentivos públicos para grupos de mulheres empreendedoras.

Na área da saúde, destacaram-se as propostas de ter especialistas atendendo em Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Unidades Básicas da Saúde Familiar (UBSFs), garantir a medicação efetiva no município e criar o projeto "Saúde Mental das Mulheres". A segurança e o combate à violência também foram pontos centrais, com a proposição de delegacias da mulher funcionando 24 horas por dia, 7 dias por semana, e a criação de mais delegacias nas periferias.

Após o debate e registro das propostas, a comissão organizadora aprovou a sistematização das três prioridades que já fora encaminhadas para a conferência nacional.

Para representar a 1ª Conferência Livre de Mulheres de Suzano na Etapa Nacional da 5ª CNPM, foi realizada uma eleição transparente entre as participantes credenciadas. Foram eleitas como delegadas titulares: Alessandra Martins Felix, Francisca Maria do Nascimento Souza, e Maria Aparecida Mattos. As delegadas suplentes são: Delvanice da Silva Couto, Vanessa Ferreira Santana e Evania Maria da Silva.

A realização desta conferência reforça o compromisso de Suzano com a promoção da igualdade de gênero e a participação ativa das mulheres na construção de uma cidade mais justa e democrática.

Todas as propostas debatidas e registradas se tornarão pautas do Fórum de Mulheres de Suzano, que atuará na cobrança e implementação das políticas públicas para mulheres na cidade.

