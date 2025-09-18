Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

1ª Copa Gospel de Suzano define equipes e dá início à integração entre fé e esporte

Sorteio realizado no Moriconi apresentou os times e as chaves da competição, que reunirá 16 igrejas em torneio de futsal masculino

18 setembro 2025 - 20h30Por da Reportagem Local
1ª Copa Gospel de Suzano define equipes e dá início à integração entre fé e esporte1ª Copa Gospel de Suzano define equipes e dá início à integração entre fé e esporte - (Foto: Divulgação/Secop Suzano)

A 1ª Copa Gospel de Futsal, realizada pelas Secretarias Municipais de Governo e de Esportes e Lazer, já tem sua estrutura e equipes definidas. Em reunião realizada no último sábado (13/09) no Anfiteatro Orlando Digenova, no centro, as pastas definiram as equipes e realizaram o sorteio das chaves que compõem a competição, que terá início em 4 de outubro e se estenderá até 8 de novembro, reunindo 16 times representando diferentes igrejas da cidade.

A Copa Gospel é organizada por Gabriel Procópio e Miquéias Rodrigues, colaboradores das pastas de Governo e de Esportes e Lazer, respectivamente, e nasceu com o objetivo de unir fé, lazer e integração comunitária. A iniciativa não se limita às quatro linhas da quadra já que carrega consigo a proposta de fomentar o convívio entre jovens, valorizar a prática esportiva e promover a solidariedade. Cada atleta inscrito deverá contribuir com dois quilos de alimentos não perecíveis, que serão destinados a famílias em situação de vulnerabilidade no município.

A abertura oficial está programada para o dia 4 de outubro, às 9 horas, no Complexo Poliesportivo Dr. Paulo Portela, o Portelão (rua Barão de Jaceguai, 375 – Centro), e contará com a apresentação de todas as equipes participantes. De acordo com o regulamento, os jogos serão disputados em dois tempos de 20 minutos, com intervalo de cinco, e terão caráter eliminatório a partir da etapa seguinte.

O sorteio das chaves definiu a formação de quatro grupos, cada um com quatro equipes. Durante a fase de grupos, cada time fará duas partidas, e os dois melhores de cada chave avançam para as quartas de final, prosseguindo então para as semifinais e final.

As quartas de final ocorrerão em 25 de outubro, enquanto as semifinais e a grande final estão marcadas para 1º de novembro.

O secretário de Governo, Alex Santos, destacou que a Copa Gospel reflete o compromisso da administração municipal em estimular iniciativas que unem diferentes áreas da vida em sociedade. “Esse torneio é especial porque vai além da prática esportiva. Estamos falando de integração, de respeito, de valores que aproximam as pessoas e fortalecem nossa comunidade. A fé e o esporte, quando caminham juntos, abrem caminhos para momentos de fraternidade e crescimento coletivo”, afirmou.

Já o secretário de Esportes e Lazer, Arnaldo Marin Junior, o Nardinho, ressaltou a importância de oferecer aos jovens novas formas de convivência e lazer. “Suzano tem tradição no futsal e é gratificante ver esse esporte sendo usado como ponte entre as igrejas e a juventude. A Copa Gospel será um campeonato competitivo, mas, acima de tudo, será uma celebração de união, paz e amizade. Esperamos que o Portelão esteja sempre cheio, com as famílias torcendo e vivendo essa experiência única”, disse.

