1ª Mostra de Artes Cênicas Profart destaca expansão das oficinas culturais

A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, deu início nesta terça-feira (17/06) à 1ª Mostra de Artes Cênicas Profart. O evento, que segue até domingo (22/06), está sendo realizado no Teatro Municipal Dr. Armando de Ré (rua General Francisco Glicério, 1.354 - Centro), reunindo 672 alunos das oficinas culturais de teatro, circo, balé e street dance, desenvolvidas nos seis centros culturais da cidade.

A iniciativa tem como objetivo oferecer aos alunos a oportunidade de vivenciar a experiência de se apresentar em um palco profissional, desenvolvendo não apenas a performance, mas também a autoconfiança, a expressão artística e a socialização. Além disso, a mostra representa um importante espaço de valorização dos alunos, que assumem o protagonismo dos conteúdos aprendidos ao longo do semestre.

A coordenadora de oficinas culturais, Alessandra Dunia, destacou a transformação que as atividades proporcionam na vida das crianças e adolescentes. “As oficinas vão muito além do aprendizado técnico. Elas contribuem diretamente na construção da autoestima, da disciplina e do trabalho em equipe. Cada apresentação que vemos aqui é fruto de muito empenho, dedicação e amor pela arte”, afirmou.

O secretário José Luiz Spitti ressaltou que a mostra é um reflexo da política de descentralização da cultura em Suzano, que busca ampliar cada vez mais o acesso às atividades artísticas. “Atualmente atendemos centenas de alunos distribuídos nos nossos seis centros culturais, mas nosso grande objetivo, dentro da gestão do prefeito Pedro Ishi, é expandir ainda mais esse alcance. A meta é chegar a seis mil alunos participando das oficinas culturais em toda a cidade. A cultura tem que estar presente em todos os bairros, transformando vidas e criando oportunidades”, destacou.

A cerimônia de abertura também contou com a presença dos arte-educadores Rebeca da Paula, Cacuia Cauê e Nourrant Ferreira, além dos coordenadores dos centros culturais Bianca Zaguin (Colorado); Elizanete Oliveira e Valter Gomes (Casa Branca); Pedro Sobrinho (Boa Vista); Antônio Morgado e Aline Melhado (Palmeiras) e Jéssica Carneiro (CEU Gardênia).

As sessões acontecerão também nos dias 18, 19 e 20 de junho, sempre às 19 horas, e nos dias 21 e 22 de junho, com duas apresentações, às 16 e às 19 horas.