1º ciclo de atividades do 'Projeto SER' tem evento dedicado aos idosos

A Prefeitura de Suzano encerrou nesta segunda-feira (31/03) o primeiro ciclo de atividades do “Projeto SER – Suzano Educa e Respeita” com um evento especial dedicado aos idosos, que foi marcado por apresentações musicais e uma palestra sobre protagonismo e direitos da Melhor Idade. A atração foi realizada no Cineteatro Wilma Bentivegna.

O objetivo foi promover uma capacitação voltada a todos que desejam se aprofundar em questões de relevância social e atuar como agentes de transformação em suas comunidades. Neste evento específico, foram discutidos temas primordiais que incluíram a promoção da saúde e qualidade de vida, abrindo um espaço de reflexão sobre os desafios enfrentados pela população idosa, tendo em vista uma vida mais digna e com mais oportunidades de participação ativa na sociedade.

Este foi o 4º e último lançamento dos eixos do “Projeto SER”, que foi aberto oficialmente no dia 18 de março com um encontro dedicado ao protagonismo feminino. Nesta oportunidade, a atividade discutiu temas como liderança motivacional e política, direitos das mulheres, gestão e políticas públicas, trazendo um olhar aprofundado sobre a participação feminina em diferentes espaços da sociedade.

O secretário de Governo destacou o entusiasmo com que todos os presentes receberam essa atividade.

A primeira-dama reforçou que Suzano é uma cidade que cuida dos idosos com as atividades e acolhimentos verificados nos equipamentos municipais, por meio das parcerias com instituições sociais. “Nosso trabalho alcança muitos munícipes dessa faixa etária, trazendo mais qualidade de vida para todos que estão inseridos em nossos serviços de alguma forma”, comentou Déborah.

Já o vice-prefeito declarou que a presença de diferentes segmentos da sociedade mostra que a rede de suporte para os idosos em Suzano tem se fortalecido. “ Temos muitos profissionais engajados e mobilizados por esta causa”.