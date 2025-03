1º Encontro de Lideranças Femininas do PL Mulher SP reúne mais de 500 participantes em Mogi

O 1º Encontro de Lideranças Femininas do PL Mulher SP, realizado neste sábado (29/03) em Mogi das Cruzes, representou um avanço significativo na promoção da participação feminina na política. O evento reuniu mais de 500 mulheres no Teatro Manoel Bezerra de Mello, na Faculdade UMC, evidenciando o compromisso do Partido Liberal (PL) com o protagonismo das mulheres na esfera pública.

Dana Vidal Costa, presidente do PL Mulher de Mogi das Cruzes, expressou sua satisfação com a expressiva participação: "Este foi um momento singular de união e fortalecimento. Juntas, estamos construindo um futuro mais representativo e inclusivo." Ela também agradeceu ao seu esposo, Valdemar Costa Neto, presidente nacional do PL, destacando-o como um grande incentivador das mulheres no Brasil. Valdemar reafirmou o compromisso do partido em continuar apoiando as mulheres, ressaltando que o PL é o maior partido do país. "Nós precisamos eleger mais mulheres para dirigir o Brasil", afirmou.

Diversas lideranças políticas prestigiaram o evento. O senador Marcos Pontes enfatizou a importância da presença feminina na política: "As mulheres precisam estar na política porque precisamos da força e da sensibilidade feminina no nosso dia a dia." André do Prado, presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, celebrou a eleição da primeira prefeita de Mogi das Cruzes, Mara Bertaiolli, enaltecendo sua liderança e contribuição para a cidade.

Mara Bertaiolli, mogiana e pedagoga, fez história ao ser eleita, em 2024, a primeira mulher a ocupar o cargo de prefeita de Mogi das Cruzes pelo Partido Liberal (PL), tendo Téo Cusatis como vice-prefeito. Durante o evento, Mara compartilhou sua experiência, destacando a emoção de ser escolhida como candidata à Prefeitura e a importância do apoio do PL em sua vitória. Ela ressaltou a relevância da participação feminina na política e encorajou outras mulheres a se envolverem ativamente na vida pública.

O ex-presidente Jair Bolsonaro e sua esposa, Michelle Bolsonaro, não puderam comparecer pessoalmente ao evento, mas participaram ao vivo por videoconferência para deixar uma mensagem às mulheres presentes. Michelle, presidente nacional do PL Mulher, comentou: "A nossa força como mulher precisa estar na política e em todos os lugares." Bolsonaro também ressaltou a importância de fortalecer a presença feminina na vida pública: "Parabéns para vocês que estão reunidas no sábado para discutir políticas públicas para as mulheres."

A deputada federal Rosana Valle, presidente do PL Mulher do Estado de São Paulo, conduziu o evento e os painéis que reuniram mulheres de destaque em diversos segmentos. Ela reiterou o compromisso do partido em apoiar candidaturas femininas: "Nós temos a nossa voz como políticas e precisamos ocupar os nossos lugares na sociedade."

A vereadora de São Paulo, Sonaira Fernandes, também participou de um dos painéis, juntamente com outras convidadas como Eugenia Atuí, presidente da Rede Feminina de Combate ao Câncer “Guiomar Pinheiro Franco”; Carla Cardoso, do Instituto Renova Vida; e Maildes Ferreira de Holanda, superintendente da Casa da Criança de Itaquaquecetuba.

O PL continua a se destacar como o partido que mais apoia e incentiva a participação feminina na política, promovendo iniciativas que dão voz e oportunidades para que mais mulheres assumam papéis de liderança.

O encontro contou com a presença de prefeitos e vereadores da região do Alto Tietê e de todo o estado de São Paulo, além da participação da deputada Valéria Bolsonaro, atual secretária de Políticas para as Mulheres do Estado de São Paulo; do deputado federal Marcio Alvino, primeiro vice-presidente nacional do PL; do presidente estadual do PL, Tadeu Candelaria; do deputado estadual Marcos Damasio; do secretário do Verde e do Meio Ambiente da Prefeitura de São Paulo, Rodrigo Ashiuchi; e do vice-prefeito de Mogi das Cruzes, Téo Cusatis.