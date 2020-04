20% dos passageiros desobedecem decreto para uso de máscaras

Cerca de 20% dos usuários do transporte público de Suzano não seguem o decreto municipal nº 9.432/2020 que obriga o uso de máscaras e álcool em gel dentro dos ônibus e vans que circulam pela cidade. De acordo com a Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana de Suzano, caso os motoristas, cobradores e auxiliares que descumprirem o decreto, a concessionária de transporte responsável será multada em 300 unidades fiscais do município, que equivalem a R$ 1.041.

Segundo a Radial Transporte, uma das operadoras de transporte público da cidade, a maior dificuldade da empresa em relação ao decreto municipal ainda é a resistência de alguns passageiros quanto a utilização obrigatória das máscaras.

"Eles se recusam a usar a máscara e são, inclusive, agressivos com funcionários da companhia quando orientados para atender as ordens da prefeitura de Suzano", diz a nota encaminhada pela empresa.

"Estamos investindo recursos para proteger tanto a população quanto nossos próprios colaboradores. Acho que a população precisa entender que isso é para o bem de todos. Por isso, é importante fazer a sua parte. Caso precisar sair de casa, vá de ônibus e use máscara para proteger a saúde de quem você ama", diz Antônio Caetano, encarregado operacional da Radial.

De acordo com a empresa, uma nova remessa de máscaras foi distribuída para os colaboradores. Os primeiros a receberem o material de proteção foram os motoristas, cobradores e faxineiros. Esta é outra ação da companhia, que informou que já realiza campanhas de conscientização e distribuição de informativos sobre o novo coronavírus.

Além disso, a empresa disse que intensificou a higienização dos ônibus, e que o Terminal Norte de Suzano ganhou uma equipe de faxina adicional. Todos os veículos também são limpos com álcool em gel durante o trajeto das linhas maiores. A Radial também realizou entrega de cerca de 300 máscaras respiratórias para idosos e a instalação de recipientes de álcool em gel nos terminais para higienização das mãos.

Metrô e CPTM

Na manhã de ontem (27), o secretário de Transportes Metropolitanos de São Paulo, Alexandre Baldy, informou por meio de suas redes sociais, que a pasta busca viabilizar a entrega de máscara para todos os passageiros do sistema de transporte público do Governo de São Paulo. Essa medida engloba a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) e o Metrô.

De acordo com o secretário, durante 7 dias haverá a distribuição de máscaras para todos os usuários da rede. Após esse período apenas passageiros utilizando o item de proteção poderão utilizar o transporte. A distribuição ainda não tem data para início, mas será realizada pela pasta de Transportes Metropolitanos e pelo Governo de São Paulo. No momento, a secretaria busca parcerias para realizar a ação.