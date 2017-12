200 ambulantes são retirados da área central de Suzano neste ano

Cerca de 200 ambulantes foram retirados da área central de Suzano neste ano. A informação foi divulgada pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, que afirmou remover produtos por dia de cinco a 10 de trabalhos irregulares. A pasta também informou que as ações de fiscalização serão intensificadas no período do Natal e que há um projeto de padronização e requalificação profissional para os ambulantes da cidade.

De acordo com o órgão municipal, a maioria dos ambulantes retirados da área central foi cadastrada nos serviços da pasta, em categorias diferentes. Eles deverão passar por um processo de padronização e de requalificação profissional.

A secretaria disse que após um estudo amplo, foi identificado que o número de pessoas interessadas em se cadastrar é maior do que a quantidade de licenças em análise para serem ofertadas. Contudo, a pasta dará prioridade para moradores de Suzano e em situação mais vulnerável. O projeto está em fase final de estudos e deve ser encaminhado ao Legislativo junto com o Código de Posturas.

Retirados

Atualmente, são retirados de cinco a 10 ambulantes por dia. Segundo a pasta, estes normalmente são pessoas de fora do município, mas que estão constantemente em processo de remoção. Nestes casos, é feita a apreensão da mercadoria. Próximo ao Natal, período em que as vendas aquecem o comércio, a Prefeitura esclareceu que as ações serão intensificadas em parceria com a polícia Civil e Militar, Guarda Civil Municipal (GCM) e a Associação Comercial e Empresarial (ACE), além da Fiscalização de Posturas de Suzano.

O Poder Público Municipal mantém o canal de atendimento e de acolhimento dessa mão de obra aberto. Na Diretoria de Desenvolvimento Humano existem programas de auxílio e estímulo ao emprego e ao empreendedorismo.

O secretário de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, André Loducca, avalia os trabalhos da pasta como um passo importante para estimular a economia da cidade. "Nós entendemos a necessidade de trabalho destas pessoas, mas não compactuamos com a ilegalidade. A Prefeitura trabalha dentro das normas estabelecidas, para manter a ordem e a legalidade, mas com um olhar sensível para estas pessoas. Por isso, disponibilizamos meios para a capacitação e desenvolvimento daqueles dispostos a trabalhar e, assim, estimular a economia da cidade".