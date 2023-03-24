Lançado Concurso 'As Águas de Suzano' de fotos e desenhos

As Secretarias de Meio Ambiente e Educação lançaram na última quarta-feira (22/03) o concurso de artes visuais e fotografia “As Águas de Suzano”. A iniciativa é destinada aos alunos da rede municipal de ensino e abrange desde crianças do G4 até estudantes da Educação para Jovens e Adultos (EJA).

Os participantes produzirão desenhos e fotos que irão concorrer a ingressos para visitar o Parque Aquático Magic City, no distrito de Palmeiras.

O concurso é dividido em quatro ordens, são elas: categoria um, G4 e G5; categoria dois, 1º, 2º e 3º anos do ensino fundamental; categoria três, 4º e 5º anos do ensino fundamental; e categoria quatro, EJA. O objetivo é estimular a reflexão de que este é um recurso natural indispensável à vida e, por isso, a sua preservação, bem como o uso racional, são extremamente importantes para evitar impactos ambientais.

Os desenhos serão avaliados de acordo com o regulamento e critérios como Coerência com o Tema; Originalidade/Criatividade; Vivacidade/Traçado; Impacto Visual; e Apresentação, Organização e Higiene. Por sua vez, a avaliação de fotografia conta com os quesitos de Originalidade/Criatividade; Coerência com o Tema; e Impacto Visual.