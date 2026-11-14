DER conclui instalação de 18 radares na Rodovia Índio-Tibiriçá

A instalação dos 18 novos radares previstos para a Rodovia Índio-Tibiriçá (SP-031) foi concluída pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER-SP). Todos os equipamentos já estão em operação, sendo que 11 estão distribuídos ao longo do trecho que corta Suzano. Os outros sete foram instalados em São Bernardo do Campo, Santo André e Ribeirão Pires.

Segundo o DER-SP, os dispositivos têm como objetivo reforçar a segurança viária, reduzir comportamentos de risco e prevenir sinistros de trânsito. Os equipamentos fiscalizam o cumprimento dos limites de velocidade estabelecidos para cada trecho da rodovia, que variam entre 40 km/h e 80 km/h.

Em Suzano, os 11 equipamentos estão localizados entre os quilômetros 54,904 e 67,515. A maior concentração está em trechos com velocidade máxima permitida de 40 km/h. Apenas dois pontos possuem limites diferentes, um radar no km 63,199, com fiscalização a 80 km/h, e o no km 67,515, com limite de 60 km/h.

Os demais equipamentos estão distribuídos da seguinte forma, um em São Bernardo do Campo, no km 35; um em Santo André, no km 37,977; e cinco em Ribeirão Pires, entre os quilômetros 41,529 e 53,9.

Todos os equipamentos fiscalizam os dois sentidos de circulação da rodovia, Leste e Oeste. As primeiras operações começaram em outubro de 2025, em Ribeirão Pires, e foram ampliadas gradualmente até abril de 2026, quando os últimos radares de Suzano entraram em funcionamento.

Confira a localização dos radares em Suzano:

Km 54,904 - Velocidade: 40 km/h (ambos os sentidos) | Início da operação: 17/03/2026.

Km 56,003 - Velocidade: 40 km/h (ambos os sentidos) | Início da operação: 03/02/2026.

Km 56,815 - Velocidade: 40 km/h (ambos os sentidos) | Início da operação: 09/04/2026.