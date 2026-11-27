A Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos de Suzano intensificou a zeladoria na cidade nesta última semana de novembro com ações em quase 40 pontos. A programação contemplou intervenções em ruas, praças e equipamentos públicos entre segunda e quinta-feira (23 e 26/11).
As atividades executadas contemplaram capinação, remoção de resíduos e limpeza de bueiros, que reforçaram o trabalho realizado para manter a conservação de espaços de lazer e dos acessos a pontos estratégicos do município, garantindo o escoamento adequado da água nos dias de chuva.
Nestes dias, os serviços de capinação alcançaram diferentes bairros das regiões sul, norte e do centro expandido, como Miguel Badra Baixo, Jardim Ikeda e Jardim Casa Branca. As mesmas ações se estenderam para algumas vias, canteiros, praças e equipamentos públicos, como a avenida Armando Salles de Oliveira, avenida Brasil, estrada do Koyama e rua Benedita Maria de Souza, no Meu Cantinho.
As equipes também percorreram a cidade com seus equipamentos para garantir a remoção de resíduos, cujo trabalho alcançou os bairros Jardim Imperador, Vila Adelina, Casa Branca, Jardim Ikeda, Vila Urupês e Cidade Miguel Badra, assim como os ecopontos do Miguel Badra, do Parque Maria Helena, da Marginal do Una, do Jardim Dona Benta e do Boa Vista.
Paralelamente a esse trabalho, ainda foi proporcionada limpeza de bueiros no bairro Jardim Dora; em vias espalhadas pelo município, como as ruas Teresinha de Souza Silva, no Miguel Badra, e General Francisco Glicério, no centro; assim como em equipamentos públicos.
Quanto às atividades voltadas à conservação, foram contempladas as praças G, da avenida Libanesa, da Unidade de Saúde da Família (USF) Marsal Lopes Rosa, da paróquia da Vila Amorim, do Centro Cultural Colorado, e Minions.
Vale destacar que o Terminal de Transportes Urbanos Vereador Diniz José dos Santos Faria (o Terminal Norte) e o Parque Municipal Max Feffer contam com uma equipe fixa para a manutenção destes espaços, que recebem melhorias regularmente dentro da programação da pasta. Além da limpeza, o serviço também mantém conservados pontos de grande circulação de veículos, como aqueles que dão acesso a Suzano para quem chega de cidades vizinhas.
O secretário municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira, frisou que o trabalho relacionado à zeladoria é de suma importância para a preservação da cidade. “Buscamos atender as demandas de vários pontos para garantir o trânsito seguro e efetuar a limpeza adequada no entorno das áreas residenciais. Assim, mantemos um cuidado constante com o nosso município”, pontuou o titular da pasta.