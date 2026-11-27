A Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos de Suzano intensificou a zeladoria na cidade nesta última semana de novembro com ações em quase 40 pontos. A programação contemplou intervenções em ruas, praças e equipamentos públicos entre segunda e quinta-feira (23 e 26/11).

As atividades executadas contemplaram capinação, remoção de resíduos e limpeza de bueiros, que reforçaram o trabalho realizado para manter a conservação de espaços de lazer e dos acessos a pontos estratégicos do município, garantindo o escoamento adequado da água nos dias de chuva.

Nestes dias, os serviços de capinação alcançaram diferentes bairros das regiões sul, norte e do centro expandido, como Miguel Badra Baixo, Jardim Ikeda e Jardim Casa Branca. As mesmas ações se estenderam para algumas vias, canteiros, praças e equipamentos públicos, como a avenida Armando Salles de Oliveira, avenida Brasil, estrada do Koyama e rua Benedita Maria de Souza, no Meu Cantinho.

As equipes também percorreram a cidade com seus equipamentos para garantir a remoção de resíduos, cujo trabalho alcançou os bairros Jardim Imperador, Vila Adelina, Casa Branca, Jardim Ikeda, Vila Urupês e Cidade Miguel Badra, assim como os ecopontos do Miguel Badra, do Parque Maria Helena, da Marginal do Una, do Jardim Dona Benta e do Boa Vista.