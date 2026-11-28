A Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social promoveu uma nova oficina nesta sexta-feira (27/11) sobre o Diagnóstico Socioterritorial de Suzano. A atividade, realizada no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP), localizado no Jardim Monte Cristo, alcançou os profissionais da Proteção Social Especial, dando sequência ao trabalho que já havia contemplado equipes da Proteção Social Básica no último dia 13.
Todos puderam conhecer com detalhes as propostas do diagnóstico, que reúne informações organizadas pelos territórios de referência dos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) e grupos da população sobre os quais incidem maior risco de desproteção, permitindo se aprofundar nos diferentes perfis da população.
Este documento foi desenvolvido para subsidiar a gestão com informações analisadas e organizadas das características dos serviços, das demandas sociais de cada bairro e dos grupos da população que precisam mais dos serviços de proteção social. O conteúdo discutido na segunda oficina trouxe informações sobre crianças, mulheres, pessoas idosas e pessoas com deficiência que passaram por alguma violência ou risco, bem como crianças em situação de trabalho infantil, adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas e pessoas em situação de rua.
Contando as duas atividades, foram contempladas tanto as equipes que atuam nos Cras, nos Centros de Convivência e no Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio, como as que trabalham no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), no Centro Dia do Idoso (CDI) e nos serviços de acolhimento para crianças e adolescentes, pessoas idosas, mulheres vítimas de violência, deficientes e indivíduos e famílias em situação de rua.
O objetivo dos encontros foi mostrar como este diagnóstico pode nortear a formulação de políticas públicas e melhorar os serviços municipais, a partir de um planejamento que proporcione atendimento adequado às demandas de cada região da cidade ou segmento da população.
A importância do documento se justifica porque os indicadores do diagnóstico reúnem registros sobre famílias bolsistas do programa Bolsa Família, de pessoas idosas e de pessoas com deficiência que recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC), censo populacional do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), estudos da própria prefeitura sobre o planejamento urbano e registros do Observatório Nacional de Direitos Humanos (ONDH).
O trabalho ainda reúne informações sobre famílias que vivem em favelas e comunidades ou em áreas de riscos de calamidades públicas decorrentes das chuvas, assim como traz referências à população em insegurança alimentar e outras situações de vulnerabilidade social.
De maneira geral, o diagnóstico se apresenta como um instrumento metodológico e estratégico para elucidar com dados e evidências a atuação das equipes e revelar como, onde e para quem tem sido conduzidas as políticas públicas de assistência social, mas também educação, saúde, cultura, esporte, lazer e transporte, entre outras, que são executadas pela prefeitura e em parcerias com a sociedade civil, para fortalecer a cidadania e o desenvolvimento social completo da população.
O secretário municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, Geraldo Garippo, destacou que essas atividades são fundamentais para o entendimento do público que é atendido em cada equipamento público. “As regiões de Suzano têm perfis e necessidades diferentes. Por isso, precisamos detalhar os indicadores referentes à área de referência onde cada equipe presta os serviços públicos para entender as melhores estratégias de atuação, visando sempre a garantia de direitos à população”, ressaltou o titular da pasta.