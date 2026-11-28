A Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social promoveu uma nova oficina nesta sexta-feira (27/11) sobre o Diagnóstico Socioterritorial de Suzano. A atividade, realizada no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP), localizado no Jardim Monte Cristo, alcançou os profissionais da Proteção Social Especial, dando sequência ao trabalho que já havia contemplado equipes da Proteção Social Básica no último dia 13.

Todos puderam conhecer com detalhes as propostas do diagnóstico, que reúne informações organizadas pelos territórios de referência dos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) e grupos da população sobre os quais incidem maior risco de desproteção, permitindo se aprofundar nos diferentes perfis da população.

Este documento foi desenvolvido para subsidiar a gestão com informações analisadas e organizadas das características dos serviços, das demandas sociais de cada bairro e dos grupos da população que precisam mais dos serviços de proteção social. O conteúdo discutido na segunda oficina trouxe informações sobre crianças, mulheres, pessoas idosas e pessoas com deficiência que passaram por alguma violência ou risco, bem como crianças em situação de trabalho infantil, adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas e pessoas em situação de rua.

Contando as duas atividades, foram contempladas tanto as equipes que atuam nos Cras, nos Centros de Convivência e no Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio, como as que trabalham no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), no Centro Dia do Idoso (CDI) e nos serviços de acolhimento para crianças e adolescentes, pessoas idosas, mulheres vítimas de violência, deficientes e indivíduos e famílias em situação de rua.

O objetivo dos encontros foi mostrar como este diagnóstico pode nortear a formulação de políticas públicas e melhorar os serviços municipais, a partir de um planejamento que proporcione atendimento adequado às demandas de cada região da cidade ou segmento da população.