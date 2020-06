20ª edição da 'Festa do Yakissoba' do Aceas Nikkey será em sistema drive-thru

Para evitar aglomerações devido a pandemia do novo coronavírus, a 20ª edição da tradicional 'Festa do Yakissoba' da Associação Cultural e Esportiva de Suzano (Aceas Nikkey) será em sistema de delivery. O evento vai acontecer no dia 25 de julho em horários escalonados para evitar filas. Para o almoço, o atendimento será realizado as 11 às 14 horas e para o jantar das 18 às 21 horas.

Além do tradicional yakissoba, que será vendido por R$ 25, também haverá a venda de espetos de frango empanado (R$ 8) e de sushi (R$ 15). De acordo com Arthur Takayama, um dos organizadores do evento, a expectativa é de que sejam vendidos no mínimo 2.100 pratos, quantidade de cupons antecipados já produzidos pela organização.

Takayama explica que a alternativa, de realizar o sistema drive-thru surgiu da dificuldade de realizar as festas presenciais por conta do Covid-19.

"Nós já havíamos cancelado a festa por conta do vírus, que ia acontecer em abril. A ideia surgiu justamente por conta da dificuldade de não poder fazer o evento de forma presencial, então decidimos fazer no sistema drive-trhu", explica.

De acordo com o organizador, todos os procedimentos serão realizados seguindo normas de segurança e de distanciamento social e higiene, além de evitar o contato direto com o cliente, uma vez que não haverá a necessidade de sair do carro.

A venda dos pratos será feita apenas antecipadamente, não havendo venda no local. Todos os pedidos devem ser feitos pelos telefones (11) 4746-1214 e (11) 97249-9910. Takayama conta que para evitar o pagamento em dinheiro em espécie, a associação vai aceitar pagamento por transferência bancária.

"Nós vamos evitar ao máximo o pagamento em dinheiro em espécie para que não haja uma possível contaminação. Então vamos incentivar as pessoas a fazer o pagamento por transferência bancária", conta.