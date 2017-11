212 escolas realizam provas do Saresp nesta quarta-feira

O Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo (Saresp) será aplicado nesta quarta-feira (8) em 212 escolas estaduais do Alto Tietê. A informação foi confirmada pela Secretaria de Estado da Educação. Ao todo, 65.190 alunos farão a prova, que também acontece quinta-feira (9).

Mogi das Cruzes é a cidade da região com maior número de escolas, com 58 unidades. Ao todo são 13.474. Já Suzano terão 16.932 estudantes avaliados em Português e Matemática de 45 alunos.

Escolas Municipais

As escolas municipais também poderiam aderir ao Saresp, porém as Prefeituras optaram por assumir. Em nota, a Prefeitura de Poá informou, por meio de nota, que as escolas municipais não vão participar da prova.

A administração municipal divulgou que as unidades municipais também não vão participar do Saresp. "Os estudantes da rede municipal são avaliados pela Aprendi - Avaliação Municipal das Aprendizagens, elaborada pelo Departamento Pedagógico da Secretaria de Educação e também da Prova Brasil, realizada pelo Ministério da Educação", destacou.

As escolas municipais de Suzano também não farão a prova do Saresp este ano. As escolas estão participando da Prova Brasil que é vinculado ao governo federal e gera o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb). De acordo com a Secretaria de Educação de Ferraz de Vasconcelos, apenas as escolas estaduais da cidade farão a prova.

Prova

O Saresp é um método de avaliação aplicado pela Secretaria do Estado da Educação para avaliar a qualidade do ensino, por meio do desempenho dos alunos na prova. Os resultados da avaliação podem ser consultados pelas escolas estaduais. O desempenho das escolas no Saresp é utilizado para o cálculo do Índice de Desenvolvimento da Educação do Estado de São Paulo, o Idesp. Este é o principal índice de escolaridade do Estado.

A finalidade é de produzir um diagnóstico da situação da escolaridade básica de São Paulo. Os resultados apresentados permitem que a escola analise o seu desempenho e, com o apoio da Secretaria da Educação, melhore a qualidade de aprendizagem dos seus alunos e da gestão escolar. As provas serão realizadas são direcionadas a alunos dos 3º, 5º, 7º e 9º anos do Ensino Fundamental e da 3ª série do Ensino Médio.