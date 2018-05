2,5 mil pessoas são vacinadas contra gripe em Suzano no ‘Dia D’

Com expectativa de aumentar o número dos imunizados dos grupos de riscos no município, os postos de saúde de Suzano, realizou ontem o Dia D de vacinação contra a gripe. A campanha segue até 1º de junho. A Vigilância em Saúde de Suzano que cerca de 2,5 mil pessoas foram imunizadas durante a ação de ontem.

Segundo a enfermeira Emília Arita da Unidade Básica da Saúde (UBS) Professor Alberto Nunes Martins (Centro de Saúde II), as doses começaram a ser aplicadas às 8 horas na unidade.

“Até às 11 horas já tivemos uma demanda de cerca de 90 crianças vacinadas e aproximadamente 200 adultos, a tendência é de que esse número aumente até o final do dia”, afirma.

Além da mobilização da vacinação contra a gripe, o espaço também está realizando preparatório contra o câncer bucal para todas as faixas etárias, mas com prioridade nas pessoas acima de 60 anos. “Após os pacientes apresentarem os documentos, são encaminhados para realizarem o exame bucal.

Caso algum paciente apresente alguma suspeita, eles são encaminhados para o Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) para uma outra reavaliação mais detalhada”, conta Moacyr de Souza Ribeiro Filho, cirurgião dentista da unidade.

Balanço

O município ofertou doses ao público-alvo da iniciativa em 27 locais, sendo 22 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e de Saúde da Família (USFs) e cinco postos volantes. Ao todo, 21,8 mil pessoas já foram vacinadas neste ano.

Os grupos prioritários são: crianças com idade entre seis meses e quatro anos, 11 meses e 29 dias; população com mais de 60 anos; grávidas; puérperas (mulheres com até 45 dias após o parto); portadores de doenças crônicas; trabalhadores da saúde; professores de escolas públicas e privadas; indígenas; e detentos.