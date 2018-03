26 mil kits escolares serão entregues na rede de ensino de Suzano

A Secretaria Municipal de Educação vai entregar, nesta semana, 26 mil kits escolares para todas as crianças até o 5º ano letivo. Para isso, a Prefeitura disponibilizou cerca de R$ 3 milhões para a aquisição. "Até o fim deste mês, os alunos já terão o material para uso individual", garante o Secretário Municipal de Educação, Leandro Bassini.

Na questão dos uniformes, a pasta de educação está recebendo amostras da segunda empresa para analisar e conseqüentemente fechar o processo de licitação.

De acordo com o prefeito Rodrigo Ashiuchi (PR), o uniforme de Suzano é diferenciado pela sua variedade. "Não estamos cotando só duas camisetas, nosso uniforme é completo, com abrigo, camiseta normal, camiseta manga longa, bermuda, saia shorts, meia e tênis para todos os alunos.

É um investimento que estamos fazendo na educação. Queremos entregar esses uniformes com preço bom, com carinho e com amor, como se fossemos vestir nossos filhos" acrescenta o prefeito.

Durante discurso na inauguração da creche no Miguel Badra, Ashiuchi adiantou que pretende entregar os uniformes do kit de verão, que inclui camisetas, shorts e bermudas até o fim de março. Já o kit completo, que pode contar com até sete peças por aluno, a previsão de entrega é até maio.