26 mil uniformes e kits escolares serão entregues em Suzano

Os kits de materiais escolares de Suzano devem ser entregues no próximo mês. De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, a expectativa é atender aproximadamente 26 mil alunos de todas as unidades escolares de ensino municipal.

Ao todo, serão disponibilizados 26 mil kits escolares (sendo um para cada aluno), além de 26 mil kits de uniforme, incluindo duas camisetas de manga curta, uma camiseta de manga longa e uma bermuda. Contudo, os uniformes estão na fase final de confecção para entrega em fevereiro.

Com relação aos kits de materiais escolares, a pasta informou que os produtos são adquiridos conforme o proveito da rede de educação municipal. "Cada série tem uma necessidade específica, mas todos os alunos devem ser atendidos com o material necessário para cumprir as atividades previstas no planejamento pedagógico da pasta".

Com investimento de R$ 3 milhões para a aquisição dos kits para os alunos das redes municipais, a licitação para a aquisição dos uniformes acabou sendo a mesma do ano passado. A empresa responsável pela confecção é o Consórcio Aliança, composto pelas empresas Lotus Comércio LTDA ME e Método Uniformes. "O contrato tem vigência por um ano, mas a Prefeitura já havia estimado a quantidade de uniformes para atender dois anos seguidos", informa.