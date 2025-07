274 mil recebem vacina contra gripe; Alto Tietê busca aumento de adesão

As cidades do Alto Tietê somam mais de 274 mil pessoas vacinadas contra a gripe até a primeira semana deste mês. Com a meta de imunizar 90% do público prioritário até o fim de 2025, as prefeituras da região seguem mobilizadas para ampliar a cobertura vacinal.

Em Suzano, apenas 23,52% da população foi vacinada até o momento. Ao todo, foram aplicadas 72.333 doses, distribuídas entre 22.848 em abril, 29.635 em maio, 19.372 em junho e 475 em julho. Segundo a Prefeitura, a campanha não deve se estender até o fim do ano, pois o número de doses recebidas não é o suficiente para todos.

Mogi das Cruzes tem 43,23% de sua população imunizada. A cidade aplicou 108.325 doses no total, sendo 39.503 em abril, 43.142 em maio e 25.680 em junho. Na última semana de junho, o município registrou uma média de 910 pessoas imunizadas por dia. A meta estipulada pelo Ministério da Saúde é vacinar 90% dos grupos prioritários, crianças, gestantes e idosos, e a vacinação segue liberada enquanto houver doses remanescentes.

Guararema, por sua vez, apresenta o melhor índice de cobertura entre as cidades citadas, com 60,16% da população vacinada. A cidade registrou uma média de 100 pessoas vacinadas por dia, totalizando 9.723 doses aplicadas durante os meses. Foram 82 em março, 3.652 em abril, 4.095 em maio e 1.894 em junho. A meta da Administração é, como as demais, vacinar 90% do grupo prioritário.

O índice de cobertura em Itaquaquecetuba mostra que apenas 22% da população está vacinada até o momento. A cidade já aplicou 49.448 doses, sendo 301 em março, 13.029 em abril, 18.005 em maio, 17.029 em junho e 1.084 neste mês até o momento. Ainda, o município espera alcançar 90% de imunização até o fim do ano.

Em Poá, cerca de 50% do grupo prioritário já foi vacinado até o momento. Mais de 26,7 mil pessoas foram imunizadas contra a Influenza. As doses estão disponíveis em todas as Unidades Básicas de Saúde do município de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h30. A cidade de Biritiba-Mirim informou ter aplicado 7.506 doses em seus munícipes até agora. A pasta afirmou que sua expectativa é de imunizar pelo menos 47,92% da população.